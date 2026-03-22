Cocaína, un arma y dos detenidos: fuerte operativo antidrogas en barrio Belén

El operativo se logró a raíz de una denuncia anónima, que alertó a los vecinos de la zona por hechos de inseguridad. Resultados positivos en un allanamiento.

Este viernes se llevó a cabo un importante operativo antidrogas en el barrio Belén de Neuquén Capital, a raíz de una larga investigación que surgió por una denuncia recibida a través de la app "Neuquén Te Cuida".

Vecinos de la zona alertaron que funcionaba una boca de expendio de drogas , lo que comenzó a investigarse el pasado 12 de febrero. Según revelaron, habrían movimientos sospechosos compatibles con la venta de estupefacientes, especialmente durante el horario de la tarde-noche, lo que generaba preocupación e inseguridad.

Con las primeras investigaciones llevadas a cabo por efectivos de la División Antinarcomenudeo, se logró corroborar la denuncia . Como parte del resultado de la investigación, se logró identificar a tres personas mayores de edad, una pareja de 27 años y la madre del hombre, de 43, como presuntos responsables de la actividad ilícita.

A raíz de este descubrimiento, se autorizó un allanamiento en la vivienda que tuvo lugar durante la tarde noche del viernes, procedimiento que duró alrededor de 4 horas. Como resultado se secuestró un total de 47 gramos de cocaína, dinero en efectivo, celulares, una réplica de un aire comprimido y una pequeña cantidad de cannabis sativa.

operativo barrio belen

Un operativo antidrogas con resultados positivos

Fue la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal María Eugenia Titanti, quien autorizó el pedido de allanamiento que se realizó este viernes, luego de 36 días de investigación. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y una tercera quedó imputada en la causa por presunta infracción a la Ley 23.737.

Respecto a los elementos secuestrados, en detalle fueron 106 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total de 34 gramos, además de otros 13 gramos de la misma sustancia en estado semicompacto. También se incautaron una suma aproximada de 715.100 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, anotaciones consideradas de interés para la causa, recortes de nylon con restos de droga, una réplica de arma de aire comprimido y una pequeña cantidad de cannabis sativa.

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Los investigadores destacaron que el lugar representaba un riesgo adicional debido a su cercanía con espacios de esparcimiento y una escuela primaria, además de tratarse de una zona de tránsito frecuente para vecinos y residentes de barrios aledaños. Asimismo, se constató que los implicados utilizaban cámaras de videovigilancia para monitorear el movimiento exterior.

Acusaron a una pareja por vender drogas: secuestraron cocaína, dinero y tres armas

Una investigación por venta de drogas en Rincón de los Sauces terminó con una pareja acusada formalmente por el Ministerio Público Fiscal y con la clausura de la vivienda donde presuntamente funcionaba el punto de comercialización.

La formulación de cargos se realizó este sábado en la Ciudad Judicial. La fiscal del caso Silvia Moreira y la asistente letrada Mariana Querejeta, de la fiscalía de Narcocriminalidad, acusaron a un hombre identificado como F. A. N. y a una mujer de iniciales F. M. P. N. de dedicarse a la venta de estupefacientes entre el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2026 en un domicilio de la localidad petrolera.

Los investigadores lograron acreditar al menos 24 operaciones de venta durante el período analizado, lo que permitió avanzar con medidas judiciales para reunir más pruebas y desarticular la presunta actividad ilegal.