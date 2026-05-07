El inesperado motivo por el que varias playas prohíben protectores solares

La discusión ya llegó a algunos de los destinos más visitados del planeta y hay dudas sobre qué productos podrán usarse.

Varias playas del Caribe, Hawái y el Pacífico comenzaron a restringir protectores solares por su impacto ambiental.

El protector solar se convirtió en uno de los elementos básicos para cualquier jornada de playa . Sin embargo, en varios de los destinos turísticos más famosos del mundo comenzaron a aparecer restricciones y prohibiciones sobre determinados productos por el impacto ambiental que generan en mares, arrecifes y ecosistemas costeros.

La discusión creció en los últimos años en playas del Caribe, Hawái, México y Costa Rica , donde autoridades y organizaciones ambientales impulsan regulaciones contra protectores solares que contienen componentes químicos considerados peligrosos para los corales. Entre las sustancias más cuestionadas aparecen la oxibenzona , el octinoxato y el octocrileno , presentes en muchas cremas y aerosoles de uso masivo.

Según especialistas ambientales, estos compuestos pueden contribuir al blanqueamiento de los arrecifes, alterar ecosistemas marinos y contaminar aguas costeras sensibles. Por ese motivo, distintos países y territorios comenzaron a limitar su uso o comercialización.

Las playas y destinos turísticos donde ya prohíben protectores solares

protector solar sol cancer de piel verano.jpg Las nuevas regulaciones en distintas playas del mundo apuntan contra químicos asociados al daño de arrecifes de coral.

Uno de los primeros lugares en avanzar con medidas concretas fue Palaos, un pequeño país insular del Pacífico Occidental. En 2020 se transformó en el primer país del mundo en prohibir protectores solares considerados tóxicos para los arrecifes.

La normativa apuntó específicamente contra productos que contienen doce ingredientes dañinos para el ecosistema marino, incluyendo oxibenzona y octinoxato. Ese mismo año, las Islas Vírgenes de Estados Unidos adoptaron restricciones similares y prohibieron el uso de protectores solares con oxibenzona, octinoxato y octocrileno. Poco después, Aruba aplicó medidas parecidas en sus playas.

En paralelo, Hawái comenzó a endurecer sus regulaciones ambientales y desde 2021 mantiene restricciones sobre la venta de determinados protectores solares en comercios de todo el estado.

Costa Rica tomó un camino distinto. Allí no existe una prohibición total en playas públicas, pero sí campañas oficiales que promueven el uso de productos “reef safe”, es decir, seguros para arrecifes y ecosistemas tropicales.

Las autoridades costarricenses sostienen que la preservación ambiental resulta fundamental para proteger tanto los arrecifes marinos como las selvas vinculadas al turismo ecológico.

Qué sustancias preocupan a los especialistas

El foco principal de las restricciones está puesto sobre ingredientes químicos utilizados para bloquear los rayos UVA y UVB. Aunque esos componentes ayudan a prevenir quemaduras solares, estudios ambientales detectaron efectos negativos sobre organismos marinos.

La oxibenzona, por ejemplo, aparece señalada como uno de los compuestos más dañinos para los arrecifes de coral. Investigaciones científicas asociaron su presencia con alteraciones en el crecimiento de los corales y procesos de blanqueamiento.

El octinoxato también quedó bajo observación por su posible impacto sobre ecosistemas acuáticos y organismos marinos sensibles.

Los ambientalistas advierten además que estos químicos llegan al océano no solo cuando las personas ingresan al agua, sino también a través de duchas, sistemas cloacales y residuos urbanos que terminan desembocando en el mar.

La preocupación creció especialmente en destinos donde millones de turistas visitan playas y parques naturales cada año, generando una acumulación constante de residuos químicos en zonas de alta fragilidad ecológica.

Las pastillas solares y la advertencia de los dermatólogos

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Frente a las restricciones, algunas empresas comenzaron a promocionar alternativas como los llamados protectores solares orales, comercializados en formato de cápsulas o pastillas.

Muchos de esos productos están elaborados a partir de Polypodium leucotomos, un extracto de helecho tropical al que se le atribuyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Según sus fabricantes, estas cápsulas ayudarían a reducir daños vinculados con la exposición solar y podrían colaborar en la prevención de quemaduras. Sin embargo, dermatólogos y especialistas en salud insisten en que estos productos no reemplazan al protector solar tradicional.

La dermatóloga Anatalia Moore explicó al Daily Mail que las cápsulas pueden ofrecer cierto apoyo antioxidante, pero no bloquean los rayos UV ni previenen quemaduras solares.

Además, remarcó que tampoco protegen frente a riesgos de largo plazo como el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel, dos de las principales preocupaciones vinculadas con la exposición excesiva al sol.

Por ese motivo, mientras avanza el debate ambiental sobre los bloqueadores tradicionales, especialistas recomiendan optar por protectores minerales o fórmulas consideradas seguras para arrecifes, además de mantener medidas clásicas de cuidado como sombreros, ropa con protección UV y evitar la exposición solar en horarios críticos.