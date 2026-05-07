Pino Hachado amaneció cerrado por fuerte temporal de viento y nieve

Las malas condiciones climáticas obligaron a interrumpir el tránsito en el paso fronterizo. Hay viento, bajas temperaturas y neviscas en zonas altas.

El fuerte deterioro del clima en la cordillera neuquina provocó este jueves el cierre del Paso Internacional Pino Hachado , uno de los cruces más utilizados entre Argentina y Chile. La medida fue confirmada por Vialidad Nacional en medio de una jornada marcada por el viento, el frío intenso y las neviscas en sectores de montaña.

El parte oficial difundido advirtió sobre un descenso de temperatura en gran parte de la región cordillerana y ráfagas de variada intensidad, condiciones que complican la circulación en las rutas de altura y reducen la visibilidad en algunos tramos.

Esto se debe a que en el sector hay precipitaciones de aguanieve y la temperatura se encuentra por debajo de los -3 grados. A lo que se suma fuertes ráfagas de viento.

Desde el organismo nacional informaron que Pino Hachado permanecerá cerrado y que se emitirá un nuevo reporte en las próximas horas para evaluar cómo evoluciona la situación meteorológica en la zona. El paso tenía previsto funcionar entre las 9 y las 18, pero las condiciones obligaron a suspender el tránsito de manera preventiva.

Pino Hachado Ruta 242

En contraste, el paso Paso Internacional Cardenal Samoré continúa habilitado y opera normalmente en el horario de 9 a 19.

Desde Vialidad pidieron extremar las precauciones al manejar, sobre todo en sectores cordilleranos donde podrían registrarse calzadas resbaladizas, hielo y nieve en zonas elevadas.

Además, recomendaron consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje y recordar que las condiciones en montaña pueden cambiar rápidamente por el ingreso de aire frío y las precipitaciones.

El detalle completo sobre transitabilidad y estado de los caminos puede consultarse en Vialidad Nacional.

pino hachado paso fronterizo chile

Cuál es el detalle del clima en Pino Hachado

La zona fronteriza se encuentra atravesando condiciones adversas. Se encuentra en su temperatura mínima pronosticada de -3 grados a lo que se suma que está cayendo lluvia engelante, es decir, un fenómeno en el que las gotas de agua líquidas están sobreenfriadas (a menos de 0°). por lo que se congelan instantáneamente al tocar superficies frías.

Al impactar, el agua crea hielo en la calzada, autos, vegetación y cables, generando peligros graves por lo resbaladizo.

A esto se suma que las ráfagas de viento se encuentran por encima de 70 km/h, lo que genera un panorama complicado para quienes deben transitar por este paso internacional y ante este panorama se tomaron medidas preventivas.

No obstante, no se descarta que las condiciones climáticas se modifiquen en las próximas horas.