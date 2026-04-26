Habilitaron Pino Hachado con "extrema precaución": qué pasa con el resto de los pasos internacionales a Chile

El cruce permanece inhabilitado este domingo y se realizará un nuevo relevamiento a media mañana. Advierten por condiciones invernales en la cordillera neuquina.

Luego de que el paso internacional Pino Hachado haya sido cerrado en las primeras horas de este domingo 26 de abril debido a las bajas temperaturas y las condiciones adversas en la zona cordillerana, Vialidad Nacional informó, cerca de las 11en su parte de rutas, que fue nuevamente habilitado.

De acuerdo al reporte oficial, la medida tomada esta mañana fue de manera preventiva ante la presencia de hielo y el marcado descenso térmico en sectores de alta montaña. Luego de algunas horas, las autoridades indicaron que tras un nuevo relevamiento realizada pasadas las 10, que se sugiere transitar con precaución.

A su vez, el paso internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado con circulación normal en el horario de 9 a 19. También están habilitados Icalma y Mamuil Malal en Junín de los Andes.

pino hachado habilitado

Precaución al transitar

Desde Vialidad Nacional señalaron en el nuevo parte que se encuentra "transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos". Además indicaron que la calzada se encuentra húmeda y con sectores con hielo.

"Nublado. Viento moderado. Zona con animales sueltos. Posible caída de rocas en el kilómetro 48" señala el comunicado.

Para consultas urgentes, el organismo mantiene habilitadas las líneas telefónicas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, aunque recordaron que la atención personalizada se brinda de lunes a viernes.

Frío intenso y posibles nevadas en la zona

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo se esperan temperaturas muy bajas en la zona de Pino Hachado y alrededores, con mínimas cercanas a los -6°C y máximas que no superarían los 4°C.

El pronóstico también anticipa cielo mayormente cubierto, con probabilidad de nevadas aisladas durante la jornada, además de vientos moderados que pueden intensificar la sensación térmica bajo cero en sectores de mayor altura.