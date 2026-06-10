Quiniela La Neuquina hoy: resultados del miércoles 10 de junio, sorteo por sorteo

Conocé los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy miércoles 10 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

SFP_ Inauguracion IJAN Loteria (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Sorteo por sorteo de La Neuquina

La Previa | El 62 abre el miércoles con La Inundación

El 0362 encabezó el sorteo número 31693 de la Previa de La Neuquina este miércoles 10 de junio de 2026. El 62, conocido en la tabla de la quiniela como "La Inundación", anegó la mañana patagónica desde el arranque — y los apostadores que lo tenían jugado no se quejaron del temporal.

Lo siguieron el 0932 en segundo lugar y el 1207 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 3313 en cuarto puesto y el 0513 en quinto.

Con La Inundación abriendo el miércoles, la jornada arranca con fuerza — quedan cuatro sorteos para completar el día.

previa neuquina 1006

La Primera | El 51 corta el mediodía con El Serrucho

El 9251 encabezó el sorteo número 31694 de la Primera de La Neuquina este miércoles 10 de junio de 2026. El 51, conocido en la tabla de la quiniela como "El Serrucho", cortó el mediodía neuquino con filo propio — preciso, sin margen para la duda, dejando a los apostadores que lo tenían jugado con el trabajo bien hecho.

Lo siguieron el 6418 en segundo lugar y el 7778 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 8306 en cuarto puesto y el 1145 en quinto.

primera neuquina 1006

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.