Brindan atención médica a personas en situación de calle en la Catedral de Neuquén: días y horarios

El operativo sanitario es realizado por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén.

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) desplegó este jueves un operativo sanitario en la Catedral destinado a personas en situación de calle. El dispositivo funciona los martes y jueves y busca garantizar atención médica primaria, acompañamiento y contención a uno de los sectores más vulnerables en medio de las bajas temperaturas.

La iniciativa se lleva adelante en conjunto con la Iglesia y organizaciones que trabajan con personas sin techo. Durante la mañana pudieron verse ambulancias, personal sanitario y vecinos que se acercaban espontáneamente para recibir asistencia.

El párroco de la Catedral, Damián, explicó en una entrevista radial que el operativo se desarrolla dentro de uno de los salones de la iglesia y que está articulado con otras acciones solidarias que ya venían funcionando desde el año pasado.

SIEN GENÉRICA

“Los días martes y jueves trabajamos en conjunto con el duchador que empezó el año pasado en Alta Barda”, señaló el sacerdote en declaraciones radiales. Sin embargo, aclaró que esta semana el servicio móvil de duchas no pudo funcionar debido a desperfectos mecánicos del vehículo que transporta el agua.

“Es un camioncito viejo y la mecánica justamente no está respondiendo”, aclaró.

Ante esa situación, varias personas que habitualmente concurrían al dispositivo de Alta Barda comenzaron a acercarse al centro neuquino, donde actualmente se concentra la asistencia sanitaria y social.

Además de la atención médica, en el lugar también se entrega desayuno y se realizan controles básicos de salud. Por ejemplo este jueves, eran alrededor de 15 personas las que aguardaban ser atendidas durante la mañana.

persona en situación de calle genérica(2) Crece el número de personas en situación de calle.

El cura destacó especialmente el valor de acercar herramientas básicas de salud a personas que muchas veces no logran acceder al sistema sanitario.

“La idea es brindarle por lo menos herramientas básicas de salud”, expresó. Y agregó: “Hay cuestiones que hay que atender y que el ministerio de Salud conoce. Me parece que esto es muy positivo para nuestra vida social”.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia que busca asistir a personas en situación de calle durante el invierno, una problemática que vuelve a quedar expuesta con la llegada de las temperaturas extremas.

Consultado sobre el escenario actual en Neuquén, el párroco indicó que, desde su percepción, la situación comenzó a ordenarse en las últimas semanas. Damián llegó hace apenas dos meses a la ciudad y aseguró que inicialmente tuvo la sensación de que el panorama estaba “descontrolado”.

Ducha movil El camión de ducha móvil que ahora se encuentra fuera de servicio.

“Cuando llegué, la sensación era como que todo estaba descontrolado, por ahí no había un relevamiento exhaustivo”, explicó.

No obstante, aseguró que en el último tiempo observó algunas mejoras en el abordaje social y sanitario. “Este último mes que estoy acá en Neuquén he visto mejorías”, sostuvo.

También señaló que algunas personas en situación de calle pudieron regresar a sus provincias de origen con acompañamiento y consentimiento, con el objetivo de reencontrarse con sus familias.

“Sé que hay muchos de ellos que han vuelto a su provincia con su consentimiento para poder reinsertarlos con su familia o en su lugar de origen”, explicó.

El despliegue del SIEN en la Catedral se suma a otras acciones impulsadas durante el invierno para atender la creciente demanda social. Mientras tanto, todavía no está confirmado si este año volverá a implementarse el operativo de asistencia en Ciudad Deportiva, que funcionó durante el invierno pasado como espacio de contención nocturna.