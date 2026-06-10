Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 10 de junio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 5.600 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Este miércoles por la noche, el Quini 6 pone sobre la mesa un pozo que hace temblar los bolsillos: 5.600 millones de pesos en juego. El acumulado llegó a una cifra que pocas veces se ve en la historia del juego argentino, y la Patagonia no es ajena a la fiebre — en Neuquén y Río Negro las boleterías ya registran una demanda inusual de tickets a medida que se acerca la hora del sorteo.

Para llevarse el premio mayor, hay que acertar los seis números del bolillero sobre un universo del 1 al 46. Las chances son bajas, pero como dice la sabiduría popular quinielera: el que no juega, no gana. Esta noche, con 5.600 millones de razones sobre la mesa, más de uno va a probar suerte.

El Quini 6 , el pasado domingo en su edición 3380, que puso en juego un pozo millonario de más de 5.400 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.503 millones de pesos. Salieron los números 13, 29, 41, 27, 17 y 07. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.503 millones de pesos. Salieron los números 03, 06, 21, 29, 08 y 20. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos. El billete ganador se jugó en Corrientes.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.581 millones de pesos y salieron los números 42, 17, 12, 39, 22, 32. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 494 millones de pesos, los números favorecidos fueron 31, 12, 21, 23, 41 y 45. Hubo 24 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $20 millones cada uno.