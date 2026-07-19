Quini 6: cambia el horario por la final del Mundial y el pozo llega a $9.800 millones

El sorteo del domingo cambia su horario para no superponerse con Argentina-España. El pozo acumulado supera los $9.800 millones, el más alto en lo que va del año.

Este domingo 19 de julio, el Quini 6 tiene una novedad que los apostadores deben tener en cuenta antes de ir a la agencia: el sorteo 3392 se realizará a las 22 horas, una hora más tarde que el horario habitual de las 21:15. El cambio fue dispuesto por la Lotería de Santa Fe para evitar la superposición con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Y hay razones de sobra para que sea el más esperado: el pozo acumulado del sorteo 3392 asciende a $9.800 millones de pesos, la cifra más alta registrada en el Quini 6 en todo lo que va del 2026. El monto se acumuló luego de que los pozos máximos de las modalidades Tradicional, Segunda del Quini y Revancha quedaran vacantes en el sorteo anterior, el 3391, realizado el miércoles 16 de julio. En esa edición hubo ganadores en la modalidad Siempre Sale: tres apostadores se llevaron $114 millones cada uno, pero el pozo mayor siguió sin dueño.

El sorteo del domingo se podrá seguir en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 de Paraná y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe. Las boletas pueden adquirirse en cualquier agencia oficial de lotería y quiniela del país. El valor del ticket completo, que incluye Tradicional y la Segunda ($2.000), Revancha ($500) y Siempre Sale ($500), es de $3.000 por apuesta.

Quini 6 sorteo 3392: cómo se juega y qué modalidades tiene

El Quini 6 es el juego poceado más popular de Argentina desde su lanzamiento en 1988 por la Lotería de Santa Fe. El apostador elige seis números distintos del 00 al 45 y participa con ellos en las modalidades que seleccione al momento de la compra. En las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, gana el primer premio quien acierte los seis números sorteados. También hay premios para quienes aciertan cinco (segundo premio) y cuatro (tercer premio). Si nadie acierta los seis, el pozo queda vacante y se suma al siguiente sorteo.

La modalidad Revancha solo premia a quienes aciertan los seis números; no hay premios parciales. La modalidad Siempre Sale, en cambio, garantiza que el pozo se reparta cada sorteo: si nadie acierta seis números, pasa a los de cinco, luego a los de cuatro, y así sucesivamente hasta encontrar ganadores. A esto se suma el Pozo Extra, que acumula los aportes de las tres modalidades principales y premia a quien acierte los seis números considerando los tres sorteos a la vez.

Los premios obtenidos en el Quini 6 tienen un plazo de cobro de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al sorteo en el que se ganó. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca. Para cobrar un premio es necesario presentar el cupón original en perfecto estado. Si el apostador colocó su número de documento al momento de la apuesta, solo podrá cobrar el titular del documento que figure en el ticket.

Con un pozo de casi $10.000 millones en juego y el cambio de horario como condimento extra, el Quini 6 del domingo promete ser uno de los sorteos más seguidos del año. La cita es a las 22 horas, una vez terminada la final del Mundial.