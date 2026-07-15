Quini 6: qué pasó con el sorteo de este miércoles 15 de julio de 2026

El sorteo del Quini 6 ponía en juego un superpozo de más de 8.550 millones de pesos. Cuándo se conocerán los nuevos resultados.

La edición 3391 del Quini 6 , correspondiente a este miércoles 15 de julio, no pudo llevarse a cabo. Desde la Lotería de Santa Fe explicaron que se debió a "problemas técnicos" que impidieron conocer los nuevos resultados.

Sin demasiados detalles, desde la cuenta oficial de la lotería, indicaron que tuvieron "inconvenientes con los sistemas de procesamiento en una de las provincias".

Agregaron que el sorteo, que tiene en juego un pozo millonario de más de 8.550 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, tendrá lugar este jueves 16 de julio.

Mirá los resultados del sorteo de Quini 6 del domingo 12 de julio

El Quini 6, en su edición 3390, que puso en juego un pozo millonario de más de 7.850 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.300 millones de pesos. Salieron los números 25, 31, 16, 03, 24 y 01. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.600 millones de pesos. Salieron los números 03, 43, 31, 20, 36 y 02. En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.042 millones de pesos y salieron los números 11, 41, 18, 31, 38 y 23. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó también vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 453 millones de pesos; los números favorecidos fueron 22, 10, 02, 23, 40 y 32. Hubo 71 ganadores con cinco aciertos y se llevan más de seis millones cada uno. Hubo tres ganadores de Neuquén y uno de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 8.550 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.