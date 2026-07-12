Quini 6: mirá los resultados de este domingo 12 de julio de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 7.850 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3390, que puso en juego un pozo millonario de más de 7.850 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.300 millones de pesos . Salieron los números 25, 31, 16, 03, 24 y 01. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.600 millones de pesos . Salieron los números 03, 43, 31, 20, 36 y 02 . En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.042 millones de pesos y salieron los números 11, 41, 18, 31, 38 y 23. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó también vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 453 millones de pesos; los números favorecidos fueron 22, 10, 02, 23, 40 y 32. Hubo 71 ganadores con cinco aciertos y se llevan más de seis millones cada uno. Hubo tres ganadores de Neuquén y uno de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 8.550 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del sorteo de Quini 6 del miércoles 8 de julio

El Quini 6, en su edición 3387, que puso en juego un pozo millonario de más de 6.700 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.019 millones de pesos. Salieron los números 40, 27, 37, 03, 05 y 43. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.275 millones de pesos. Salieron los números 26, 32, 24, 22, 05 y 28. En esta modalidad no hubo ganadores, el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 800 millones de pesos y salieron los números 29, 19, 15, 05, 39 y 44. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó también vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 363 millones de pesos; los números favorecidos fueron 17, 04, 40, 20, 15 y 42. Hubo 1 ganador con seis aciertos y se lleva todo el premio. Es de una agencia de González Catán, en la provincia de Buenos Aires.