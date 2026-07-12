Entre rezos y sahumerios, así vivieron los argentinos el partido de la Selección Argentina ante Suiza

Los argentinos realizaron desde rituales religiosos a limpiezas energéticas para asegurar el triunfo de Argentina. En redes sociales, varios compartieron sus hazañas.

Los rituales y cábalas en nuestro país cada vez ganan más peso partido a partido que pasa la Selección Argentina en el Mundial 2026 . En redes sociales, cientos de usuarios compartieron lo que hicieron durante el partido ante Suiza: rezos, sahumerios encendidos, velas a la virgen o "freezar" a jugadores, entre otras de las hazañas.

Estos espisodios quedaron registrados en redes sociales, donde se podía ver a grupos de amigos rezando, con palo santo o abuelas curando el ojo a los futbolistas. También se mantienen rituales, como ver el partido con el mismo grupo de amigos, sentarse en el mismo sillón, usar la misma ropa durante todo el torneo son maneras en las que algunos argentinos tratan de que la suerte se ponga del lado de su equipo.

En esta ocasión, el pase a semifinales se sufrió mucho más a partir del trabado empate, momento en que muchos argentinos buscaron una ayuda 'más allá'.

Un episodio de estos se conoció en las últimas horas, cuando un grupo de amigas que seguía el partido desde una casa decidió recurrir a una alternativa distinta: entonar un canto religioso como último recurso para que Argentina pudiera destrabar el resultado y lo que ocurrió segundos después se volvió viral.

Unas pibas se pusieron a cantar "cordero de dios" en el partido de Argentina y justo Julian alvarez metio gol



Todos los otros paises usan magia negra

Aca nomas se usa poder divino jsjs pic.twitter.com/oGpgOmtOkC — ElBuni (@therealbuni) July 12, 2026

De manera casi inmediata, y en medio del canto, llegó el momento clave: Julián Álvarez convirtió el gol que puso a Argentina en ventaja y aseguró el pase a las semifinales. La coincidencia entre el ritual y el tanto desató la sorpresa y las risas entre quienes protagonizaban la escena.

En la cancha también se recurrió a métodos para buscar "energía positiva". En la red social X, TyC mostró a una joven sentada en las gradas con un sahumerio y los ojos cerrados en el alargue.

Se juega el alargue y ya recurrimos a todas las prácticas posibles pic.twitter.com/SptcKXe9tn — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

La esposa del capitán, Antonela Rocuzzo, también hizo lo suyo: en todos los partidos se la puede ver de rodillas rezando para que la albiceleste gane.

me da risa que digan que compramos el mundial porque después la tenemos a la mismísima antonela en cada partido REZANDO para que ganemos kjjj avísenle!! pic.twitter.com/IAjCjTzr5O — ki (@ejf249) July 11, 2026

Una situación anecdótica ocurrió en el partido ante Egipto, cuando un grupo de amigos activó una insólita cábala en el final agónico de Argentina ante Egipto. Mientras uno leía un pasaje en voz alta, llegó el 3 a 2 que metió a la Selección en cuartos del Mundial.

La escena quedó grabada y rápidamente empezó a circular en redes sociales. En el video se ve a tres jóvenes sentados frente al televisor: dos atentos al partido y un tercero leyendo un pasaje bíblico. "¡Seguí leyendo!", le decían entre risas y nervios, convencidos de que esa nueva cábala podía cambiar el final del encuentro.

El joven continuó con la lectura mientras Argentina buscaba el gol de la clasificación, hasta que llegó el agónico gol de Enzo Fernández.

Un Argentino estaba leyendo la biblia para contrarrestar toda la magia negra islamica de egipto y justo Argentina dio vuelta el partido pic.twitter.com/fxfqTnUheX — ElBuni (@therealbuni) July 7, 2026

Algunos usuarios compartieron en X sus hazañas en medio del partido, lo que también generó cientos de memes sobre el "elijo creer" constante de todo el país.

cuando Suiza metió el gol,mi tío me preguntó: “De que lado esta nuestro arco ahora?” le dije y despues vino y puso a la Virgen para proteger al Dibu

(funcionó) pic.twitter.com/TGUQmWd4rp — (@Lebabomb) July 12, 2026

Le di con Palo Santo A la pantalla pic.twitter.com/XtF6joiWTA — Dana Fleyser (@DANAFLEYSER2) July 12, 2026

hoy juega argentina y mi mamá cayó con VELAS Y SAHUMERIOS DE PALO SANTO pic.twitter.com/bvnJ8t2pZ1 — nachocreeper22 (@nachpxx) July 11, 2026

LE PIDO A FRANCISCO Y LA VIRGEN DE LUJAN QUE NOS AYUDEN pic.twitter.com/5GNjZdNpkq — serenito (@firehomw) July 11, 2026

La Selección Argentina, entre cábalas y rezos

Días atrás también se conoció una imagen inédita del vestuario de la Selección Argentina. En el vestuario, los jugadores armaron un altar improvisado ubicado en un rincón dentro de las cuatro paredes en las que casi nadie sabe lo que pasa, porque casi nadie puede entrar.

La imagen refleja el costado más creyente de la delegación albiceleste. No se trata de algo nuevo: semanas atrás se logró visualizar la imagen de la Virgen de Luján en las canilleras de Lautaro Martínez o a Licha Martínez y Cuti Romero tirándose agua bendita.

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También está "la banda del palo santo", de Nahuel Molina, Licha Martínez y Cuti Romero. Algo que comenzó como una limpieza energética tras la derrota en el primer partido de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, quedó patentado.

Así como la cábala de De Paul y Paredes comiendo caramelos en la previa de los enfrentamientos desde la Copa América 2021, hay situaciones que los jugadores en un "creer o reventar" ya no cambian.