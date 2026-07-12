Alerta amarilla por lluvias y nevadas: las provinicas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió un clima inestable para esta jornada de domingo 12 de julio. El Pronóstico.

El SMN emitió una alerta por nieve para este domingo en una provincia del sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por nevadas en la provincia de Santa Cruz y otra alerta por lluvias en el Norte del país, más precisamente en Tucumán.

El organismo nacional advierte que la provincia de Santa Cruz sufrirá nevadas desde el 12 de julio a las 21:00hs hasta el 13 de julio a las 02:59hs . El área será afectada por nevadas de variada intensidad , con acumulaciones de nieve que oscilarán entre 10 y 20 cm , pudiendo superarse en algunos puntos.

El pronóstico para la provincia de Santa Cruz establece que existe la posibilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas y Pronóstico extendido para Río Gallegos, Santa Cruz.

El pronóstico extendido para Río Gallegos indica nevada ligera el 16 de julio a las 21:00 horas, con temperatura de 0°C y sensación térmica de -6°C. El 17 de julio se prevé una temperatura mínima de -2°C y cielo claro a las 03:00 horas. Durante el 13 de julio, se reportan lluvias ligeras y moderadas con temperaturas entre 2°C y 4°C, y una sensación térmica que desciende hasta -4°C. La humedad se mantiene alta, superando el 90%

Alerta por lluvias

El SMN también emitió una alerta por lluvia para el norte del país, más precisamente para la provincia de Tucumán. En este sentido, el organismo informó que este domingo 12 de julio estará marcado por la presencia de lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde el cielo comenzará a despejarse parcialmente.

La jornada tendrá una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 15°C, por lo que el ambiente se mantendrá fresco durante todo el día. Las probabilidades de precipitación se ubican entre 10% y 40% en las primeras horas, disminuyendo a 0% desde la tarde.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 7 a 12 km/h, con predominio del sector este (E) durante gran parte del día y una rotación al noreste (NE) en horas de la mañana.

Recomendaciones por nevadas

Ante nevadas intensas o de variada intensidad, el organismo del organismo nacional que depende del Ministerio de Defensa recomienda lo siguiente:

La ola polar dejó bajo la nieve a casi toda la provincia de Santa Cruz.

Evitá actividades al aire libre.

Prevé una reserva adicional de víveres y agua potable; en caso de abandonar tu hogar, cortá la energía y el gas.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Mantenete informado y conocé los lugares de evacuación.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Permanecé en el vehículo, no caminar para alejarse del temporal.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.