Brutal crimen en Mendoza: asesinó a puñaladas al novio de su exmujer y luego incendió la casa

La víctima fue atacada mientras colaboraba con una mudanza. Tras el crimen, el acusado permanece prófugo.

Tras el brutal crimen, el asesino se dio a la fuga y es intensamente buscado por la policía de Mendoza.

Conmoción en Mendoza por un brutal crimen ocurrido este viernes por la noche cuando un hombre asesinó a puñaladas al novio de su exmujer en plena vía pública y, poco después, incendió la vivienda de la mujer antes de darse a la fuga.

La Policía mantiene un amplio operativo para dar con el principal sospechoso, mientras la investigación continúa.

El brutal episodio ocurrió en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera . La víctima fue identificada por sus iniciales H.A.D.C..

La víctima, al momento de ser acuchillado, estaba colaborando con una amiga de su pareja en el traslado de pertenencias hacia otro domicilio. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar minutos más tarde del homicidio y constató el fallecimiento del hombre.

Así fue el brutal crimen

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre caminaba junto a su pareja y una amiga de ella transportando distintos elementos de la mudanza cuando apareció el sospechoso. Tras una discusión, el agresor, un hombre de 45 años identificado por sus iniciales A.C.S., habría extraído un cuchillo tipo carnicero y le provocó dos heridas mortales en la zona torácica al hombre.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó pocos minutos después del ataque, pero solo pudo constatar el fallecimiento de la víctima.

Según la investigación, luego del homicidio el sospechoso se dirigió hasta la vivienda de su expareja y la incendió. Un llamado al

alertó sobre el fuego en la precaria construcción, que sufrió pérdidas totales. No hubo personas heridas, ya que la mujer se encontraba en el lugar del crimen intentando asistir a su pareja, que había quedado tendida sobre el pavimento.

La principal hipótesis sostiene que el mismo hombre fue el autor tanto del homicidio como del incendio. Según informó la Policía de Mendoza, el acusado es la expareja de la mujer que actualmente mantenía una relación con la víctima fatal.

Lugar donde ocurrió el crimen que conmociona a Mendoza.

En el marco de la investigación, la pareja del hombre asesinado fue trasladada a declarar junto con otras dos mujeres que habrían presenciado el ataque. Sus testimonios forman parte de las medidas ordenadas para reconstruir la secuencia del crimen y determinar el recorrido que realizó el acusado después del homicidio.

La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, con la participación de Policía Científica, la División Homicidios, el Grupo TEN y otras unidades especializadas, que continúan con las pericias y la recolección de pruebas para esclarecer el caso.

Mientras tanto, el sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía de Mendoza. De acuerdo con el parte oficial, registra como antecedente un comparendo y una citación judicial emitidos en febrero de este año.