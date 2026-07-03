Doble crimen mafiioso en Chubut: qué se ve en el video que permitió identificar al segundo tirador y detenerlo

Nuevos análisis de cámaras de seguridad y testimonios fueron determinante para enmendar un error que, antes, llevó a acusar a la persona equivocada.

Doble homicidio en Chubut: qué se ve en el video que permitió identificar al segundo tirador y detenerlo

La Justicia de Chubut formalizó la imputación contra Lucas Gabriel Rojas como presunto coautor del doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio en Comodoro Rivadavia en un ataque mafioso, y le dictó la prisión preventiva .

El joven fue identificado gracias al cruce de registros fílmicos de cámaras de seguridad con testimonios, en una causa que tiene como contexto el enfrentamiento entre los clanes Vera y Nieves , que lleva años y acumula numerosas muertes, no solo de gente involucrada en el crimen organizado , sino también de víctimas inocentes como, en este útlimo caso, la joven Agustina.

Tras la detención del nuevo sospechoso, que se suma a otro detenido anteriormente, la audiencia de formalización se realizó este viernes 3 de julio de 2026 ante el juez penal Martín Cosmaro .

Por el Ministerio Público Fiscal estuvieron el fiscal general Julio Puentes y el funcionario Franco Tavano. La defensa fue ejercida por el defensor público Alejandro Varas.

El paso en falso en la investigación

Este avance judicial llega después de un traspié que obligó a replantear la pesquisa.

En mayo, tras un megaoperativo con 16 allanamientos simultáneos, la Policía había detenido a Nadir "Ñoqui" Vera y a Erick Isaac Encina como presuntos autores del doble crimen.

Los investigadores creían tener identificados a los dos tiradores a partir de las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

Erik Encina, detenido por error en la investigación del doble crimen mafioso de Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, una pericia escopométrica, análisis que compara las características físicas de una persona con las registradas en un video, determinó que Encina no coincidía con el segundo hombre que aparecía en las grabaciones.

El resultado fue que resultó sobreseído y liberado. Y la Fiscalía debió retomar la búsqueda del segundo tirador desde cero.

Qué muestran las cámaras de seguridad

Las imágenes que ahora resultaron determinantes registran a dos hombres abandonando un predio donde había sido ocultado el Volkswagen Vento utilizado durante el ataque a tiros.

Según se pudo reconstruir, desde ese vehículo se efectuaron al menos 13 disparos contra el Peugeot 206 en el que viajaban las víctimas en el barrio Pueyrredón, el 22 de abril.

El fiscal Puentes explicó que a partir de esas grabaciones se inició un trabajo de individualización complementado con testimonios, acaso la fase que había faltado con el detenido por error.

"Se realizaron las averiguaciones y la individualización en base a testimonios y se concluyó de manera categórica que uno es Nadir Vera y el otro también Lucas Gabriel Rojas", sostuvo Puentes tras la audiencia.

La imputación y la pena que enfrenta el nuevo sospechoso

Rojas fue imputado por el delito de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor, una figura penal que contempla penas de entre 10 años y ocho meses y 33 años de prisión.

"El Ministerio Público Fiscal considera que Lucas Gabriel Rojas es uno de los autores de este hecho que culminó con la vida de Agustina Asencio y Rodrigo Nieves", afirmó Puentes.

Siete allanamientos y pruebas

La detención de Rojas se concretó el jueves 2 de julio de 2026 en las primeras horas de la mañana, tras siete allanamientos simultáneos en los barrios Pietrobelli, Jorge Newbery, Cerro Solo, la Zona de Quintas, La Floresta y Standard Norte.

Los operativos fueron ejecutados por la Brigada de Investigaciones por pedido del fiscal Puentes y con autorización del juez Cosmaro.

Rodrigo Nieves, asesinado en Comodoro Rivadavia.

El jefe de la Brigada, Javier Orellano, confirmó que el detenido tiene antecedentes penales y mantiene una relación cercana con Vera.

"No son hermanos, pero sí son conocidos y amigos", precisó.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, municiones y un cargador de pistola hallado en una vivienda de la Zona de Quintas.

Tres hipótesis sobre el doble homicidio

Puentes confirmó que solicitará que la causa sea declarada investigación compleja, lo que extendería los plazos procesales.

El Ministerio Público trabaja sobre tres hipótesis: un posible ajuste de cuentas, un homicidio por encargo o la participación de personas que hayan ordenado el crimen.

"Tenemos que seguir investigando y llegar a la finalización de esa investigación y de esa hipótesis que consideramos", sostuvo.

Las armas para una emboscada

En materia de balística, una pistola 9 mm secuestrada durante un procedimiento policial realizado dos días después del hecho fue peritada y se determinó que de ella salieron cinco de los 13 disparos vinculados al ataque. Resta completar el análisis de otra arma calibre .40 también incautada.

Con Vera y Rojas presos, la Fiscalía considera identificados a los dos presuntos autores materiales del ataque, pero la investigación sigue abierta.

"Puede haber más personas implicadas", advirtió Puentes, quien anticipó que el análisis de los celulares secuestrados podría abrir nuevas líneas de investigación.