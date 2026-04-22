Tenía que presentarse este jueves como testigo. Todo apunta a un enfrentamiento entre dos peligrosas bandas de Comodoro Rivadavia.

Doble homicidio en Chubut: el hombre asesinado estaba a punto de declarar en un juicio por otro crimen.

A la conmoción generada por el doble homicidio de una pareja que fue acribillada a balazos dentro de un auto Peugeot en Comodoro Rivadavia, Chubut , le siguió una novedad aún más impactante al conocerse el nombre del hombre asesinado.

El fallecido, identificado por la Policía como Rodrigo César Pedro Nieves, de 25 años, tenía que declarar este mismo jueves 23 de abril en un juicio por el crimen de su hermano mayor, Matías Nieves.

Un dato más: Matías murió el 24 de enero de 2025 en circunstancias similares a las que ahora le pusieron punto final a la vida de Rodrigo. Estaba dentro de su Ford Fiesta, estacionado en una calle de Comodoro Rivadavia, cuando desde otro vehículo le dispararon al menos siete veces, provocándole heridas fatales.

Dos muertes más en Comodoro Rivadavia

Este miércoles por la madrugada, Rodrigo Nieves fue ultimado de la misma manera, según se desprende de las investigaciones preliminares del hecho.

Hubo una persecución que se inició en el barrio conocido como Las 1008 Viviendas y terminó en la calle La Prensa al 100, del barrio Pueyrredón. Allí fue encontrado Rodrigo dentro de un automóvil Peugeot, acompañado por una mujer, los dos con numerosos impactos de bala.

Matías Nieves, asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia Matías Nieves, asesinado en enero de 2025 en Comodoro Rivadavia.

Cuando llegó la Policía, él ya había muerto y ella agonizaba, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti pero falleció poco después.

Faltaban poco más de 24 horas para que Rodrigo Nieves declarara en el juicio en el que se lo acusa a Agustín Ernesto Vera del crimen de Matías Nieves, ocurrido en enero de 2025 en el barrio comodorense de Jorge Newbery.

Dos familias violentas enfrentadas

Los Nieves y los Vera son dos familias con largos prontuarios, antecedentes delictivos y de violentos enfrentamientos entre bandas.

El asesinato de Matías generó un recrudecimiento de estos hechos de violencia, con integrantes de ambas familias involucrados.

El más resonante ocurrió el 14 de octubre de 2025, frente al Juzgado Policial de Comodoro Rivadavia en el Barrio Roca, minutos antes de una audiencia vinculada al homicidio.

Un grupo de 10 personas llegó al lugar a bordo de un vehículo tipo furgón y varios de ellos descendieron del utilitario, efectuaron varios disparos hacia el lugar donde se encontraban integrantes de la familia Nieves, y rápidamente huyeron.

Inmediatamente se inició una persecución policial. El furgón fue interceptado a algunas cuadras de allí y resultaron detenidos ocho hombres y dos mujeres, que quedaron imputados por tentativa de homicidio doblemente agravado.

La investigación en marcha

Una de las detenidas, que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, fue Vanesa Ulloa, la madre de Agustín Vera.

Horas después de las detenciones, fue incendiada la furgoneta, que había sido secuestrada y estaba estacionada junto a una comisaría.

En este contexto, la investigación por el doble homicidio ocurrido este miércoles avanza bajo un fuerte hermetismo.

El jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, detalló que se trabaja en el relevamiento de la escena, rastreo de vainas servidas, y la búsqueda de imágenes que puedan haber sido captadas por cámaras de seguridad instaladas en la zona.