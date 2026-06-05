El último posteo en redes del legendario ex líder de Los Redondos estuvo dedicado al concierto de este sábado en Chubut. Las novedades.

Murió el Indio Solari: qué se sabe del show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia.

El último posteo en redes de Carlos Alberto “Indio” Solari estuvo dedicado a Comodoro Rivadavia .

El legendario músico falleció este viernes 5 de junio a los 77 años, en su casa del barrio de Parque Leloir, en el municipio bonaerense de Ituzaingó , tras una larga pelea contra la enfermedad de Parkinson .

La noticia que conmocionó al país se produjo un día antes de la fecha anunciada para el primer show ricotero de la historia en la Patagonia : el de Lo s Fundamentalistas del Aire Acondicionado, agendado para este sábado 6 de junio en la ciudad petrolera de Chubut .

Ya se sabía que el Indio no sería de la partida por video, el método que el ex líder de Los Redonditos de Ricota utilizaba para estar en contacto con su público en los recitales, desde que dejó los escenarios en 2017, un año después de haber sido diagnosticado con Parkinson.

La última foto publicada por el Indio Solari en sus redes La última foto publicada por el Indio Solari en sus redes.

Este posteo final compartido por la cuenta oficial del Indio Solari y la de Los Fundamentalistas, publicado apenas 15 horas antes de que se confirmara su fallecimiento, se refiere fundamentalmente cuestiones relacionadas con la organización del concierto en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

Por el momento, no hubo ninguna información acerca de una eventual cancelación del show. El horario de apertura de puertas del Predio Ferial está previsto para las 18, y el comienzo del recital, a las 21.

Aunque no se descarta ninguna posible novedad, lo cierto es que ya hay mucha gente que viajó a la ciudad chubutense desde otros lugares de la Patagonia y del resto de la Argentina.

La última foto del Indio Solari

El que sí se suspendió, según fue informado hace una semana, es el segundo concierto que la banda del Indio Solari iba a dar en Comodoro Rivadavia, este domingo 7 de junio.

Por cuestiones logísticas relacionadas con el equipamiento de la banda, esa fecha fue anulada y se les dio validez a las entradas adquiridas para utilizarlas el sábado 6, sin necesidad de hacer ningún trámite.

Predio Ferial de Comodoro Rivadavia Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

La publicación del Indio en Instagram señala que en el ingreso al predio “estarán presentes las Damas de Rosa del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia recibiendo donaciones voluntarias de cepillos y/o pasta dental, máquinas de afeitar descartables, jabón blanco, shampoo, acondicionador, leche en polvo, apósitos post parto, toallas femeninas y pañales para bebé talle XG o XXG”.

El 21 de mayo, el Indio había publicado la que fue su última foto en redes. En ella se lo ve en su estudio de grabación privado de Parque Leloir, acompañado por el bajista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Fernando Nalé, y el tecladista y productor Axel Lang.

La fotografía está acompañada por una única palabra: Luzbola, el nombre del estudio.

La organización del concierto

En lo que respecta a la organización del show de este sábado 6 de junio, se informó que los QR ya están disponibles para descargar dentro de TuEntrada, en tanto que quienes hayan adquirido entradas físicas en puntos de venta deberán presentarlas directamente en el acceso al predio.

Quienes lleguen caminando deben ingresar por el acceso peatonal habilitado sobre la avenida Arsenio Lugones.

En tanto, el ingreso vehicular al estacionamiento -gratuito y habilitado desde las 15- será únicamente desde la zona norte, ingresando por la Ruta Nacional 3 en sentido Trelew-Comodoro Rivadavia.