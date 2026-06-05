Espectáculos La Mañana La conmovedora despedida de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari

A menos de una hora de conocerse la triste noticia de la muerte del Indio Solari, Eduardo "Skay" Beilinson, histórico compañero del músico en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, le dedicó una emotiva despedida.

El guitarrista, cantante y compositor argentino escribió unas palabras para el Indio a través de sus redes sociales:

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", afirmó en un escrito que acompañó con una foto de ellos dos.