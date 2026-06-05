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La conmovedora despedida de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari

El histórico compañero del músico escribió en sus redes sociales tras conocerse la muerte del ícono del rock nacional.

La conmovedora despedida de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari

A menos de una hora de conocerse la triste noticia de la muerte del Indio Solari, Eduardo "Skay" Beilinson, histórico compañero del músico en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, le dedicó una emotiva despedida.

El guitarrista, cantante y compositor argentino escribió unas palabras para el Indio a través de sus redes sociales:

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", afirmó en un escrito que acompañó con una foto de ellos dos.

Y avisó que quedó suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado.

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