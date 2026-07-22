"Está mal atendida": escándalo entre Fantino y un exfutbolista por la agresión a una panelista

El cruce generó un fuerte rechazo por parte del panel del programa, y Fantino terminó echándolo en vivo. El video del polémico momento.

Un insólito episodio ocurrió tras la final del Mundial 2026 en un programa de streaming que conduce Alejandro Fantino . El periodista argentino comenzó el programa "Llenos de mística", que se emite por el canal El Observador de Uruguay, pero un desafortunado comentario hizo que todo termine de la peor manera.

El exfutbolista y actual director técnico uruguayo, Juan Ramón Carrasco realizó un fuerte comentario machista hacia la panelista Sofía Romano. El cruce generó un fuerte rechazo por parte del panel del programa, que tuvo una fuerte discusión al aire para repudiar los dichos del exfutbolista.

El uruguayo había comenzado su intervención con un chiste , por el que ya Fantino le había advertido con un "salí de ahí" porque iba a quedar mal parado. "Hay tres mujeres en la playa. Una en tanga, una malla entera y la otra, digamos, en hilo dental", dijo Carrasco.

"Dale, vamos a hablar de fútbol, se acaba de jugar una final del mundo", le pidió Sofía Romano, enérgica en su postura. Cuando ella intentó encauzar el debate y dejar de lado las bromas de mal gusto, Carrasco lanzó una provocación directa: "Se ve que esta muchacha está mal atendida".

"Te voy a pedir que te vayas porque si no te vas vos, me voy yo"

La situación generó un escándalo en la mesa. La panelista lo increpó rápidamente: "Sos un ordinario, ¿Estás hablando de mí? A mí no me vas a venir a decir eso al aire. Dijiste que eras un tipo respetuoso y evidentemente no cumplís con tu palabra".

El exentrenador acusó a la cronista de buscar impacto mediático con algún título resonante, lo que terminó por colmar la paciencia de Fantino, quien participaba de la mesa mediante una videollamada.

"Me está diciendo mal cogida, la típica reacción de los machistas y los retrógrados cuando no tienen un argumento para hablar de fútbol", se quejó.

"Lo estuve pensando bien, Carrasco, escuchame, hey, dijiste una pelotudez, hermano, estuviste muy mal, te fuiste al pasto y te voy a pedir que te vayas porque si no te vas vos, me voy yo. Te fuiste a la mierda y yo estoy en mi casa, porque si estaba allá íbamos a terminar mal. No soy quien para decir esto ya que no estoy en mi país, estoy lejos, pero andate o me voy yo, sos un desubicado", lo increpó Fantino.

Carrasco aceptó que había estado mal y accedió a irse, aunque le pidió al conductor que "la hiciera cortita" y no siguiera agregando conceptos. "No, me voy yo... pido disculpas, todos me conocen", dijo intentando buscar un tipo de justificación.

El pedido de disculpas del uruguayo tras la repercusión: "Me da vergüenza"

Tras sus misóginos dichos a la periodista deportiva, Carrasco pidió perdón a Sofía Romano y "a todas las mujeres" en un video publicado en las redes sociales de El Observador.

"Quiero disculparme públicamente por lo que dije este domingo en el programa de El Observador donde dije una frase totalmente fuera de lugar con la que ofendí a una mujer y a todas las mujeres que estaban mirando el programa", señaló el técnico de Frontera Rivera en el video.

"La verdad es que me da vergüenza cómo me dirigí a Sofía", sumó en su descargo. "Quiero pedirle disculpas especialmente a Sofía, a Ana Inés, a Rafa Cotelo, a Fantino, que estaba con un tema delicado de su mamá. Y camino a casa ya me sentía mal. Y, al ver a mi señora y a mis hijas, me di cuenta del daño que causé. Son comentarios de otra época y seguramente lo estoy trabajando para no repetir algo así. Así que reitero mis disculpas", concluye en el video.