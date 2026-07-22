Fulminaron a Cinthia Fernández por no llevar a sus hijas de vacaciones y respondió con un fuerte descargo

Cinthia Fernández fue el blanco de críticas por parte de muchos usuarios en las redes sociales debido a la ausencia de sus hijas en las nuevas vacaciones que disfruta afuera del país. Ante un sinfín de posturas en contra de la artista, salió a aclarar con extensos videos donde dio contexto de la decisión y explicó los motivos claros por los que no estuvieron con ella.

Desde Punta Cana, explicó con dureza contra el hate recibido. “Hay mucha gente educada que me ha preguntado si no vine con mis hijos. Efectivamente no vine con ellas. La semana pasada cuando yo me fui a la nieve, que nos fuimos con mis hijas y no nos fuimos con las hijas de Robert (Castillo) . Quiero decirles, yo tengo hijas casi adolescentes, adultas, que deciden, son libres, tienen la decisión de querer o no querer venir”, soltó como inicio de la respuesta.

“Habían dos opciones. Yo ya tenía el viaje a Bariloche desde hace muchísimo tiempo, todos los años me voy a Bariloche y venían las vacaciones de invierno. Entonces, les dijimos: hacemos vacaciones todos juntos y van a ser al Nickelodeon de Punta Cana o eligen un viaje a un lugar nuevo que no conozcan”, contó.

Luego, agregó: “Como conté ayer, en el 2022 nosotros vinimos acá y ya conocían el Nickelodeon. Y ellas ya me dijeron y un poquito de ganas me da, sobre todo Fran, porque Fran pasó toda la estadía, solo disfrutó dos días del hotel. Yo también estuve los otros cuatro restantes adentro de una clínica porque estuvo muy grave. Y pudo disfrutar hasta ahí los otros dos días, porque la verdad es que no se podía mover, no podía caminar, había que llevarla a upa, quedó muy débil de la internación. Y Fran me dijo: “Ay, no sé qué hacer, porque me dan ganas de conocer, porque prácticamente no lo conocí, pero también quiero conocer un lugar nuevo””.

Por otra parte, confesó: “La decisión en conjunto fue que mis hijas prefirieron conocer un lugar nuevo. Por eso en octubre nos vamos a ir a Miami. Entonces fue decisión de ellas. Se les dieron las distintas opciones y ellas decidieron conocer un lugar nuevo porque este ya lo conocían. Hay gente muy mala leche, como la otra vez que nos fuimos a la nieve, que con cuentas truchas hace comentarios para decir: “Ay, se olvidaron las hijas de Roberto, eres muy mal padre, vos sos una pésima pareja incentivando””.

"Pobre la vida de esa persona, ¿no? Las bol... que uno tiene que escuchar como si la gente te conociera o conoce las decisiones familiares, internas y privadas de una casa. Lamentablemente, me veo en la obligación de explicarlo, porque ahora también hay gente de cuentas truchas, que tiene cero publicaciones, que te dicen: “Ay, ¿ahora dejás a tus hijas acá abandonadas?””, dijo.

Para profundizar, sumó: “La semana pasada yo era una mala pareja, Roberto un padre abandónico y ahora yo soy una mala madre, supuestamente abandónica y Roberto es una pésima pareja. No hay nada que les venga bien porque no saben todas estas internas de una familia. Antes de juzgar y hablar el pepe, les recomiendo que hay un botón que es hermoso, que es dejar de seguir. La gente que no le gusta mi manera de vivir, mis decisiones o que va a señalar o va a opinar sin conocerme puede apretar el botón. El resto puede venir y seguir disfrutando de los viajes que hacemos, de mi familia, de las cosas que vendo”.

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“Mis hijas se van a ir en octubre a conocer Miami, que es su sueño hace mucho tiempo. Y nosotros vamos a estar la primera semana de vacaciones de las chicas. Yo luego me vuelvo a mi semana de vacaciones, porque soy una madre separada y me corresponde una semana. No debería, pero todo lo que respecta a mis hijas, a mí me gusta ser bien clarita, porque yo considero que creo que es la única cosa bien que hice en mi vida. Tratar de ser la mejor madre que puedo ser, tratar de darle todo a pesar de cualquier circunstancia. Y todo es amor, no es algo material”, cerró.