Los hermosos elogios del padre de Rodrigo De Paul a Tini

Roberto De Paul, padre de Rodrigo De Paul, rompió el silencio y se refirió tanto al presente de su hijo como a la relación que mantiene con Tini Stoessel.

A dos días de la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina cayó ante España, Roberto De Paul, padre del mediocampista Rodrigo De Paul , rompió el silencio y se refirió tanto al presente de su hijo como a la relación que mantiene con Tini Stoessel . Sus declaraciones despertaron interés porque, además de elogiar a la cantante, respondió con humor a los rumores sobre un posible casamiento de la pareja.

La entrevista se dio durante La mañana con Moria , donde el padre del futbolista habló de la vida sentimental de Rodrigo y dejó en claro cuál es su visión sobre el vínculo que mantiene con la artista, una de las figuras más populares de la música argentina. Consultado por Moria Casán sobre las versiones que circulan acerca de una futura boda entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Roberto respondió entre risas y evitó confirmar cualquier rumor: “Yo invitación al casamiento no recibí todavía, así que no sé”, expresó con humor.

La conductora no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la situación y retrucó: “¡Se entera del casamiento por la tele!”. Aunque el intercambio tuvo un tono distendido, dejó en evidencia que, hasta el momento, la familia tampoco tiene información sobre un eventual paso más en la relación de la pareja.

[ESPECTÁCULOS] "Es muy compañera de Rodrigo": Roberto, padre de De Paul, ratificó que todavía no recibió "la invitación" al casamiento de su hijo con "Tini", y destacó que la ve "muy centrada" y están "bárbaro". @eltreceoficial https://t.co/9qWIKGQhGJ pic.twitter.com/TgA4CvV3FM

Los elogios del padre de Rodrigo De Paul para Tini Stoessel

Más allá de las especulaciones sobre un posible enlace, Roberto De Paul destacó el rol que la cantante ocupa en la vida de su hijo y aseguró que mantiene una excelente relación con toda la familia: “Tini es una gran compañera. Siempre está en contacto con nosotros, es súper tierna y amable, muy agradable”, describió durante la entrevista.

Además, resaltó que el vínculo entre ambos se basa en el apoyo mutuo y la comunicación constante: “Rodrigo se apoya mucho en Tini, charlan mucho y son los dos súper compañeros. Yo a ella la veo muy centrada. Es un diez. Los veo bárbaro a los dos. Tampoco me meto mucho, obviamente”, afirmó, remarcando que prefiere respetar la intimidad de la pareja.

Según el testimonio de Roberto De Paul, la presencia de Tini fue clave para acompañar al mediocampista durante uno de los desafíos deportivos más importantes de su carrera. El padre del jugador volvió a destacar la cercanía que la artista mantiene con el entorno familiar y valoró especialmente su forma de relacionarse con todos: “Es súper tierna y amable, es muy agradable”, insistió.

El regreso de la Selección también dejó un emotivo reencuentro familiar

Mientras la atención seguía puesta en el Mundial, el regreso de la delegación argentina también tuvo momentos familiares. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, Camila Homs, expareja de Rodrigo De Paul y madre de sus hijos Francesca y Bautista, aguardó la llegada de los niños, quienes viajaban junto a su abuela: Al ser consultada por la prensa, expresó brevemente: “Vengo a buscar a mis nenes. Estas semanas las viví bien, pero no tengo nada más para decir, solo que los estoy esperando”.

Bautista, los hijos que tiene en común con el jugador de la selección nacional.

Camila asistió acompañada por Aitana, la hija que tuvo recientemente con su actual pareja, José "El Principito" Sosa. El reencuentro se desarrolló con tranquilidad y sin situaciones de conflicto, marcando un cierre familiar luego de la intensa participación de la Selección argentina en el Mundial 2026.