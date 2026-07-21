Espectáculos La Mañana memes Los memes no perdonaron a Rosalía tras la polémica con Argentina

La cantante quedó en el centro de la controversia al compartir un video de Mia Khalifa con un mensaje que fue interpretado como una burla hacia los argentinos. + Agregar LM Neuquen en







La Rosalía fue el blanco de los memes.

La polémica que envuelve a Rosalía sigue creciendo y, como suele ocurrir en Argentina, el humor fue uno de los grandes protagonistas. Luego de que la cantante española compartiera un video de Mia Khalifa celebrando el triunfo de España sobre la Selección Argentina con un mensaje que muchos consideraron ofensivo, las redes sociales se llenaron de críticas... y también de memes.

Mientras miles de usuarios cuestionaron a la artista y hasta impulsaron campañas para cancelar sus recitales previstos para el 1, 2 y 4 de agosto en el Movistar Arena, otros eligieron responder con creatividad. En pocas horas aparecieron decenas de imágenes, videos y montajes burlándose de la situación.

Las bromas apuntaron tanto a la decisión de Rosalía de compartir el contenido de Mia Khalifa como a la reacción de los fanáticos argentinos, que inundaron sus publicaciones con comentarios pidiendo cancelar sus shows e incluso devolver las entradas.