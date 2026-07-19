Los memes del show del entretiempo invadieron las redes

Artistas internacionales, estrellas históricas del fútbol y una gran puesta en escena en el extenso evento.

Por primera vez en la historia de los mundiales , el partido decisivo entre Argentina y España tuvo un intermedio con espectáculo musical de primer nivel, tal como manda la tradición estadounidense. La puesta en escena, que se extendió por más de veinte minutos, no tardó en convertirse en tendencia en todas las plataformas digitales, generando una catarata de memes y comentarios que prometen quedar en la memoria colectiva.

El número central duró cerca de once minutos y reunió a un cartel de artistas globales difícil de igualar: Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber fueron algunos de los nombres que desfilaron por el escenario montado en el estadio.

La apertura estuvo a cargo de la reina del pop, quien interpretó "Music" y sorprendió al público con la aparición estelar de dos leyendas del fútbol brasileño, Ronaldinho y Ronaldo. Pero la cosa no quedó ahí: Madonna compartió escenario con los icónicos Muppets, el director venezolano Gustavo Dudamel y el famoso remo noruego, en una mezcla tan excéntrica como cautivante.

Luego fue el turno de los fenómenos surcoreanos BTS, que hicieron bailar a todo el estadio con su éxito "Dynamite". La actuación incluyó un cruce inesperado con el actor de Ted Lasso y el propio Justin Bieber, que se sumaron a la fiesta. Shakira, por su parte, puso el broche de oro latino con "Dai Dai", el tema oficial del certamen.

El cierre tuvo un tono más emotivo: Chris Martin, líder de Coldplay, actuó como curador artístico del show y subió al escenario junto al PS22 Chorus, un famoso coro infantil de Staten Island formado por alumnos de cuarto y quinto grado. La mega producción estuvo a cargo de un trío de lujo: Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted.

Los memes que se generaron en las redes

Ronaldo and Ronaldinho in the car with Madonna pic.twitter.com/Ta86efIx63 — jimmy toots (@futtywap) July 19, 2026

Scaloni: bueno viejo es hora de que se pongan las pilas y empiecen a atacar, el medio es un desastre y no hay nadie, tienen que hacer algo



Nico González y De Paul fingiendo que son Shakira: pic.twitter.com/EACgMcwV1t — Luli (@lulistone12) July 19, 2026

Weeey me siento bien raro, están los Muppets, Coldplay y Shakira Cantando juntos pic.twitter.com/1xRI35kixi — Dranster (@Dranster2) July 19, 2026

estos te metieron madonna, ronaldo, ronaldinho, los muppets, bts, ted lasso, justin bieber, shakira y burna boy en un show de 10 minutos pic.twitter.com/wFubjdBlTa — fefi fifas (@sjakebostero) July 19, 2026