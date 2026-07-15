Mundial 2026: invasión de memes antes de la histórica semifinal Argentina-Inglaterra

El histórico cruce mundialista ya comenzó fuera de la cancha, con miles de publicaciones y predicciones que alimentan la expectativa.

Los memes dominan las redes sociales en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 ya desató una ola de reacciones que trasciende lo futbolístico. En las últimas horas las redes sociales fueron invadidas por los mejores memes.

Antes de que la pelota empiece a rodar en el estadio de Atlanta, las redes sociales se llenaron de memes, referencias históricas, pronósticos esotéricos y proyecciones elaboradas con inteligencia artificial.

El duelo definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, que disputará la final el próximo domingo 19 de julio ante España , y enfrenta a dos seleccionados con una rivalidad que ocupa un lugar especial en la memoria de ambos países.

Los memes volvieron a dominar las redes antes del partido entre Argentina e Inglaterra

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales, luego de eliminar a Suiza, disparó una catarata de publicaciones en redes sociales.

Miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes editadas, videos y mensajes humorísticos vinculados con el histórico enfrentamiento frente a Inglaterra.

Entre los contenidos más repetidos aparecieron referencias al recordado Mundial de México 1986.

El gol convertido por Diego Armando Maradona con la denominada "Mano de Dios" volvió a ocupar un lugar central en las publicaciones, acompañado por escenas del segundo tanto de aquel encuentro, considerado uno de los mejores de la historia de los Mundiales.

El Miercoles la calle en Argentina a las 15:30 pic.twitter.com/Wyi5rPqvii — acho ® (@NachoCavallo74) July 14, 2026

NO SEAS COBARDE pic.twitter.com/mLYQaERWiH — SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (@SIA_ARG) July 14, 2026

El Miercoles la calle en Argentina a las 15:30 pic.twitter.com/Wyi5rPqvii — acho ® (@NachoCavallo74) July 14, 2026

1986: Francia perdió en semifinales



2026: Francia perdió en semifinales pic.twitter.com/VF0ZCuWxSv — PEPE (@soyunargento) July 14, 2026

Como ocurre en los grandes acontecimientos deportivos, el humor se transformó otra vez en una de las formas elegidas por los hinchas para vivir la previa.

Ella: seguro está pensando en otra

Yo: por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, quiero verte bicampeón pic.twitter.com/TLUSiprvEE — PEPE (@soyunargento) July 14, 2026

Scaloni: "Tranquilos, Inglaterra solo es un partido más"



TODA ARGENTINA: pic.twitter.com/itjeSArZwF — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) July 13, 2026

el único inglés que me cae bien: el bebé gordo pic.twitter.com/t9CZIb1lcz — ailu (@ailuvvvvv) July 13, 2026

En mi laburo a uno le dieron 72 horas de reposo pic.twitter.com/6JLtk4Wqnl — El Fortinero (@soyelfortinero) July 13, 2026

La expectativa también se estuvo en los comentarios de exfutbolistas, periodistas e influencer deportivos, que analizaron el presente de ambos equipos y el peso simbólico que siempre acompaña este cruce.

Tarot, astrología y otras predicciones alimentan la expectativa

La previa del encuentro también dio lugar a pronósticos alejados de los análisis tácticos tradicionales. La tarotista Mariam Caleiro, conocida por difundir predicciones deportivas en redes sociales, expresó su confianza en un triunfo argentino y elogió el trabajo del entrenador Lionel Scaloni.

De acuerdo a su visión, el director técnico transmite una energía positiva al plantel y reúne condiciones que lo convierten en una figura determinante para afrontar instancias decisivas como una semifinal mundialista.

La especialista en tirada de cartas dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales haciendo mención especial al director técnico Lionel Scaloni.

Las predicciones tampoco quedaron limitadas al tarot. El astrólogo Giorgio Armas, conocido por sus pronósticos vinculados al fútbol, imaginó un desarrollo mucho más equilibrado. En su análisis planteó que el encuentro podría extenderse hasta la definición por penales.

Dentro de ese posible escenario destacó el papel que podría desempeñar Emiliano "Dibu" Martínez, cuya actuación en series decisivas le permitió construir una sólida reputación como especialista desde los doce pasos. Además, puso el foco sobre Lionel Messi, una de las principales cartas ofensivas del conjunto dirigido por Scaloni.

Aunque este tipo de pronósticos no poseen respaldo científico, forman parte del clima que suele rodear los grandes eventos deportivos y provocan un gran debate entre quienes los consideran simples entretenimientos y quienes siguen con atención cada una de estas predicciones.

Más allá de las proyecciones del Mundial, los antecedentes históricos y las predicciones esotéricas quedarán en segundo plano cuando comience el partido. Desde ese momento, el resultado dependerá exclusivamente de lo que ocurra dentro del campo de juego, en un duelo que volverá a captar la atención de millones de personas en todo el mundo.