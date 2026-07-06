Los mejores memes de la eliminación de México frente a Inglaterra del Mundial 2026

Las redes estallaron con memes por la eliminación de los mexicanos del Mundial 2026. El Chavo del 8 y Brasil, los principales apuntados.

La fuerte México , de gran rendimiento demostrado en el tránsito del Mundial 2026 y con una destacada jerarquía individual en distintos futbolistas, no pudo superar a la selección de Inglaterra que logró un resultado importante de 3-2 en un estadio Azteca repleto de mexicanos que dejaron una imagen desoladora por la ilusión que tenían para este certamen ecuménico.

La contracara de las lágrimas que quedaron en evidencia por la transmisión oficial del torneo fueron los memes que surgieron en las redes sociales por distintos usuarios que utilizaron su creatividad para reflejar una importante rivalidad que se acrecentó en los últimos años entre argentinos y mexicanos. Figuras de la tv de aquel país como Chespirito y el Chavo del 8, fueron los apuntados por las redes sociales a través de memes por la eliminación contra los europeos.

No hubo hazaña: pese a haber dejado una muy buena imagen ante su gente en el estadio Azteca, México perdió por 3-2 en un partidazo ante Inglaterra y se quedó afuera de la Copa del Mundo. Los europeos golpearon con dos tantos en un minuto en la primera mitad, los norteamericanos descontaron, Harry Kane amplió de penal y luego Raúl Jiménez volvió a acercar a su equipo, que no logró la igualdad. En cuartos de final, los de Thomas Tuchel se medirán ante Noruega .

La FIFA activó el protocolo por tormenta eléctrica en la previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, luego de que una intensa lluvia con actividad eléctrica afectara la Ciudad de México durante la tarde de este domingo. Como consecuencia, el encuentro sufrió un retraso de una hora y comenzó a las 19 hora local, 22 de Argentina, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

El organismo aplica un protocolo internacional que obliga a detener o postergar cualquier actividad si se detectan descargas eléctricas dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio. La medida llevó al cierre momentáneo del acceso al campo de juego y de algunos sectores del Estadio Ciudad de México, además de ordenar que periodistas, personal acreditado y trabajadores del Centro Internacional de Medios buscaran resguardo hasta que la situación fuera considerada segura.