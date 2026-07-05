Mundial 2026 EN VIVO | Se atrasa una hora el duelo entre México e Inglaterra en el Mundial

Este domingo por la noche sigue la definición de los octavos de final del Mundial 2026 . Desde las 22, se disputa el segundo partido del día, cuando México se enfrente con Inglaterra en un muy atractivo encuentro en el mítico Estadio Azteca.

México llega a este encuentro como una de las selecciones más sólidas en lo que va de este Mundial, ya que ganaron sus cuatro partidos y no recibieron ni un gol.

Inglaterra, por su parte, terminó primero en el Grupo L, donde derrotó a Croacia y Panamá e igualó con Ghana, mientras que en los 16avos de final sufrió muchísimo para ganarle a la República Democrática del Congo.

El partido entre México e Inglaterra se postergó una hora

La FIFA activó el protocolo por tormenta eléctrica en la previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, luego de que una intensa lluvia con actividad eléctrica afectara la Ciudad de México durante la tarde de este domingo. Como consecuencia, el encuentro sufrió un retraso de una hora y comenzará a las 19 hora local, 22 de Argentina, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

El organismo aplica un protocolo internacional que obliga a detener o postergar cualquier actividad si se detectan descargas eléctricas dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio. La medida llevó al cierre momentáneo del acceso al campo de juego y de algunos sectores del Estadio Ciudad de México, además de ordenar que periodistas, personal acreditado y trabajadores del Centro Internacional de Medios buscaran resguardo hasta que la situación fuera considerada segura.

Miles de hinchas permanecen en los alrededores del estadio y en los distintos Fan Fest siguiendo las actualizaciones oficiales, mientras Protección Civil y la FIFA evalúan la evolución de la tormenta. El ganador del cruce entre el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel y el conjunto mexicano avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega, que dio el gran golpe de los octavos al eliminar a Brasil con un doblete de Erling Haaland.

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