Una pareja le disparó a un hombre con una pistola de aire comprimido

Le causó "lesiones graves" y se abrió una investigación. A través de un allanamiento dieron con el arma y con plantas de cannabis sativa.

Un hombre denunció que fue agredido con una pistola de aire comprimido cuyos disparos habían salido de un domicilio de la vecina ciudad de Plottier. Gracias a la investigación y el allanamiento realizado este viernes se encontró el arma y otros elementos que también fueron secuestrados.

Personal de la Brigada de Investigaciones Periferia I, en conjunto con efectivos de la Comisaría Séptima de Plottier, llevó adelante esta mañana “un allanamiento que arrojó resultados positivos en el marco de una investigación por un hecho de lesiones graves ocurrido el pasado 1 de julio”.

La causa se originó tras la denuncia de un hombre, quien manifestó haber sido agredido en inmediaciones de calle Mar Adriático de Plottier. Según la investigación, dos personas, un hombre y una mujer, le habrían efectuado disparos con una pistola de aire comprimido, provocándole lesiones de carácter grave en el rostro.

Como resultado de las tareas investigativas y con intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica, se concretó una orden de allanamiento.

Sorpresivo secuestro

Desde la Policía de la Provincia de Neuquén explicaron que, durante la diligencia, los efectivos demoraron a un hombre de 39 años y a una mujer de 27 como supuestos autores de la agresión al peatón. También procedieron a secuestrar una pistola de aire comprimido marca Vedta Sentinel, con 18 cartuchos de CO y 25 postas de goma, elementos considerados de interés para la causa.

Otro elemento que sorprendió a los efectivos fue que en el allanamiento dieron con estupefacientes. Personal del Departamento Antinarcóticos procedió al secuestro de cinco plantas de cannabis sativa y ramas de la misma especie.

Finalmente los elementos fueron secuestrados y las personas trasladadas a Sede Policial quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Desarticular dos puntos de venta de drogas

Denuncias anónimas a través de la plataforma Narcoweb del Ministerio Público Fiscal fueron determinantes para desarticular dos presuntos puntos de venta de drogas en Cutral Co.

Como resultado de una investigación de la División Antinarcóticos de la Comarca, se realizaron dos allanamientos este último jueves que permitieron secuestrar casi 170 dosis de clorhidrato de cocaína, cerca de un millón de pesos en efectivo, una pistola calibre 22 con cartuchería, equipos de videovigilancia, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa judicial.

La plataforma permitió que, de forma anónima, se presentaran denuncias que fueron el puntapié inicial para la investigación que logró desbaratar los puntos de venta de droga.

Se trata de una herramienta que garantiza la reserva de identidad de quienes aportan información sobre presuntos hechos vinculados al narcomenudeo. Los reportes indicaban que una vivienda del barrio Nehuenche era utilizada para la comercialización de estupefacientes. A partir de esa información, los investigadores lograron identificar el inmueble y posteriormente vincular un segundo domicilio que también formaría parte de la maniobra delictiva.