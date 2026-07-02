Identificaron a la mujer hallada muerta en el aguantadero de la Avenida Argentina: quién era

Falleció por inhalación de monóxido de carbono. Estaba en situación de calle refugiada en el edificio que perteneció al CIRSE.

Se conoció la identidad de la mujer que fue hallada muerta el pasado sábado 27 de junio producto de la inhalación de monóxido de carbono en el edificio que perteneció al Círculo de Suboficiales del Ejército ( CIRSE ) en Avenida Argentina casi Dr. Ramón.

Hallaron el cuerpo de la mujer calcinado sobre un colchón tirado en el suelo, que también fue alcanzado por las llamas. La víctima se encontraba en situación de calle y habría prendido fuego para calefaccionarse.

Se trata de Dayana Stefani Gómez, quien estaba desaparecida desde el 23 de junio, tal como lo informó a la comunidad la Policía de la Provincia de Neuquén. Si bien una mujer había desaparecido en Balsa Las Perlas, fue la Policía neuquina la que emitió un comunicado para dar con su paradero.

Lo que reveló la autopsia

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal de Homicidios, Lucrecia Sola, aunque se descartaba que fuera un crimen. De acuerdo a lo que informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén, en su momento, la autopsia realizada indicó que falleció producto de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Aclararon que en el cadáver "no se hallaron lesiones compatibles con otro tipo de agresión".

La teoria fiscal indica que la mujer se acostó a dormir y prendió fuego para calefaccionarse, se quedó dormida y falleció. Según se explicó, se trataba de "un lugar muy cerrado". Luego, el fuego se propagó alcanzando el colchón y el cuerpo de la víctima, que quedó calcinado casi en su totalidad.

Un lugar para dormir que no es el más cómodo. Así se vive en situación de calle.

La Fiscalía tenía sospechas sobre la posible identidad de la víctima, en parte gracias a testimonios de personas cercanas que brindaron datos al respecto.

Quien permitió dar con la víctima fue una joven que, de forma casual, transitaba por la zona y advirtió la presencia de fuego. Sin dudarlo, de forma inmediata llamó a los Bomberos de la Policía de Neuquén quienes al arribar se encontraron con el cuerpo calcinado en el interior del edificio.

El salón de fiestas que se convirtió en un aguantadero

Al menos desde el año pasado, los vecinos venían reclamando por la situación de este predio que supo ser un salón de fiestas que perteneció al Cirse y que se convirtió en un aguantadero. Personas en situación de calle se han instalado allí, lo que genera preocupación.

Ruidos molestos, también personas consumiendo alcohol en diferentes horas, es lo que denuncian los vecinos desde hace tiempo dado que se registra a diario en la parte trasera del predio que perteneció al Cirse (Circulo de Suboficiales del Ejército), ubicado en las inmediaciones de la Avenida Argentina, entre Albardón y Otto Neumann, en la zona del alto en cercanías de la Plaza de las Banderas.

En aquel entonces, desde la vecinal indicaron que se llevaba adelante un trabajo conjunto con el municipio y la Policía, para tratar de evitar que esto genere mayores complicaciones.