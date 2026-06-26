Murió Mirta Acosta, la sanmartinense que buscó por 32 años a Natalia Ciccioli, su hija desaparecida

Su búsqueda incansable dio origen a la ley conocida como Alerta Nati, que activa búsquedas inmediatas en la provincia. Aún no se conoce el paradero de Natalia.

Este jueves falleció en San Martín de los Andes Mirta Acosta de Ciccioli , la madre que durante 32 años luchó por conocer el paradero de su hija Natalia Ciccioli, desaparecida en 1994, cuando tenía 12 años. Tanto ella como su marido murieron sin recibir respuestas sobre su hija, pero su lucha inquebrantable se transformó en un legado para toda la provincia de Neuquén: hoy, la ley Alerta Nati activa búsquedas inmediatas y moviliza recursos para encontrar a niños y adolescentes desaparecidos.

La mujer murió este jueves a los 74 años y desde su entorno se informó que sus restos serán velados este viernes en el barrio Jardín para ser trasladados luego a Bariloche, donde serán cremados. El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Salonitti, expresó su profunda tristeza por el fallecimiento de una mujer que se transformó en abanderada de la lucha por optimizar los protocolos en la búsqueda de personas.

Tanto Mirta como su esposo Miguel Ciccioli, que murió en 2018 sin conocer el paradero de su hija, sostuvieron durante décadas una cruzada por obtener información sobre su hija. Recorrieron comisarías, oficinas judiciales y medios de comunicación para exigir Justicia por Natalia. Hasta la fecha, no hubo avances en el caso y la desaparición sigue sin resolverse.

"La tarea inquebrantable de ambos vecinos para mantener viva la investigación y reclamar respuestas, los convierte en ejemplo y nos recuerda la necesidad de asumir su legado hasta cerrar una herida que aún sigue abierta. La lucha por Natalia sigue, tomando las palabras de Mirta: 'Nunca se cierra una etapa cuando alguien desaparece'", publicó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

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El caso de Natalia y una ley para evitar que se repita

El 16 de enero de 1994, cerca de las dos de la tarde, Natalia salió de su casa en el barrio El Arenal de San Martín de los Andes rumbo al centro de la ciudad para juntarse con amigas y tomar un helado. Sus padres le habían dos pesos para que la niña de entonces 12 años puediera pagar el consumo en la heladería. Nunca regresó y, 32 años más tarde, no hay noticias sobre su paradero.

"Ese domingo yo estaba amasando fideos. Luego de almorzar, me pidió ir al centro a tomar un helado porque en el camino solía encontrarse con su grupo de amigos. Como tenía 12 años, pocas veces la habíamos dejado ir al centro, unas tres o cuatro como mucho. Me acuerdo que vino por atrás mientras yo lavaba los platos y me abrazó y me dio un beso hermoso. Eso fue lo último que me dejó", relató Mirta en una entrevista con LM Neuquén a 25 años de la desaparición.

En esa época, San Martín de los Andes tenía una población de apenas 16 mil habitantes, por lo que la desaparición conmocionó a toda la comunidad y movilizó a los vecinos para buscar a la niña. Pero todos los intentos fueron vanos: la causa no avanzó y hasta la fecha no hay sospechosos del caso ni se pudo hallar un cuerpo para obtener pistas sobre lo que pudo haber ocurrido con ella.

Mirta y Miguel Ciccioli, los papás de Natalia.

Sus padres iniciaron una intensa búsqueda y un derrotero judicial para obtener respuestas. Pese a que caso sigue sin resolver, dejaron un legado clave para la Justicia de Neuquén. En 2010, a 16 años de la desaparición, se promulgó la Ley Provincial 2705, conocida popularmente como Alerta Nati.

La iniciativa establece procedimientos más ágiles para la búsqueda de personas desaparecidas. Ante la denuncia de una ausencia, se activan de forma automátoca operativos de rastrillaje, difusión masiva de datos y coordinación entre fuerzas de seguridad.

“Ese día, cuando no volvía llamamos a las amigas y salimos a buscarla. A las 19 fuimos a la comisaría, donde nos subestimaron porque no quisieron salir a buscarla argumentando que teníamos que esperar porque seguro que se había ido con un noviecito o por su cuenta. Al final, nos ayudaron más los vecinos del pueblo que la Policía”, recordó Mirta en la entrevista.

Nati Ciccioli desaparición

“Me costó mucho salir del remordimiento, pero lo logré. Mucho tiempo me recriminé el haberla dejado ir sola. Ya había salido sola unas tres o cuatro veces, estaba en esa edad y en San Martín de los Andes donde éramos 8 o 10 mil personas. Prácticamente nos conocíamos todos. Acá no pasaba nada”, había expresado Mirta.

“Después de lo de Nati, a mi hija de 16 no la quería dejar salir a ningún lado. Un día me agarró mi hija y me explicó que no la podía tener en una campana de cristal y ahí comencé a entender que tampoco le podía cortar la vida a ella. También pude entender que en definitiva yo no había hecho nada malo, en todo caso el que hizo algo malo fue el hijo de puta que se llevó a Nati”, explicó con voz cruda.

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La alerta Nati fue utilizada en numerosas ocasiones en Neuquén desde la promulgación de la ley y permitió eliminar los plazos burocráticos con los que se perdían horas cruciales para la búsqueda de niños y adolescentes.

Con el caso aún sin resolver, los otros hijos de Mirta y Miguel, familiares y amigos de la familia despiden este viernes a Mirta y mantienen vivo el legado de su lucha, así como una búsqueda que aún no se cierra.

En 2023 ofreció la última entrevista con LM Neuquén, en la que se mostró resignada a la posibilidad de tener noticias sobre su hija Natalia. "Ya no tengo muchas esperanzas de saber lo que pasó. Ninguna de las hipótesis se investigó a fondo y ya no hay forma de encontrar prueba ni encontrar nada. Estoy con esa desesperanza. Trato, a esta altura, de solo pensar en los momentos lindos que vivimos con Nati. Hay cosas que yo no puedo cambiar, ni la desaparición de mi hija ni la muerte de mi esposo, pero estoy valorando lo que tengo que son mis dos hijos y mis nietos", había expresado.