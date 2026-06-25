Dos mujeres hospitalizadas tras triple choque en Centenario

Ocurrió en el acceso Jaime de Nevares, el corredor que conecta la ciudad neuquina con Cinco Saltos.

Un importante siniestro vial se registró durante la tarde del jueves sobre el acceso Jaime de Nevares, a pocos metros del Casino Magic y de la segunda rotonda de la Ruta Provincial 7 . El choque involucró a tres vehículos que circulaban en sentido Cinco Saltos-Centenario y dejó como saldo dos mujeres trasladadas al hospital con distintas lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.10, cuando una fila de vehículos permanecía detenida por razones que no fueron precisadas. En ese contexto, una Ford EcoSport de color rojo impactó contra la parte trasera de un Nissan Versa , que a su vez fue empujado hacia adelante y terminó chocando contra una Ford Ranger , produciéndose así un choque en cadena.

Según informó Centenario Digital, los mayores daños materiales se concentraron en la EcoSport y el Nissan Versa, cuyos ocupantes fueron quienes requirieron asistencia médica tras la colisión.

A raíz del fuerte impacto, se solicitó la presencia de personal del Hospital Dr. Natalio Burd. La conductora de la EcoSport manifestó un intenso dolor en el pecho, por lo que fue asistida en el lugar antes de ser trasladada al centro de salud.

Hospitalizadas Ruta 7 triple choque (1) Foto: Centenario Digital

También debió recibir atención médica una mujer que viajaba como acompañante en el Nissan Versa junto a su esposo. La situación generó especial preocupación entre sus familiares, quienes llegaron al lugar del accidente al conocer lo sucedido, ya que la mujer había sido sometida a una cirugía cardíaca pocas semanas antes del siniestro.

Ambas fueron derivadas en ambulancia al Hospital Dr. Natalio Burd para una evaluación más exhaustiva. En un primer momento, trascendió que las dos se encontraban fuera de peligro, aunque se aguardaba un parte médico para conocer con mayor precisión su estado de salud.

En tanto, el conductor de la Ford Ranger no sufrió lesiones y permaneció en el lugar del accidente. Lo mismo ocurrió con el conductor del Nissan Versa, quien colaboró con las actuaciones realizadas por las autoridades.

Demoras en el tránsito

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Quinta, que trabajaron ordenando la circulación vehicular para evitar mayores complicaciones en una de las arterias más transitadas de la zona.

Hospitalizadas Ruta 7 triple choque (2) Foto: Centenario Digital

Por su parte, personal de Tránsito Villa Obrera realizó las actuaciones correspondientes, solicitó la documentación de los conductores involucrados y efectuó los controles de alcoholemia de rigor.

Los tres test practicados arrojaron resultado negativo, por lo que quedó descartada la presencia de alcohol en sangre como factor determinante del choque.

Las circunstancias que provocaron el impacto continúan bajo análisis y serán materia de investigación para establecer cómo se produjo la secuencia que terminó con los tres vehículos involucrados en el siniestro.