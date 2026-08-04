Una inesperada maniobra terminó con un colectivo incrustado en un árbol: el impactante video

El choque ocurrió sobre la avenida 60 de Berisso y dejó 23 pasajeros heridos.

Un violento choque dejó 23 pasajeros heridos y movilizó un amplio operativo de emergencia. La inesperada maniobra del chofer terminó con un colectivo incrustado en un árbol y quedó registrada por las cámaras.

La secuencia quedó registrada por la cámara frontal del colectivo. Las imágenes serán analizadas junto con las pericias mecánicas y los testimonios para determinar cómo se produjo el accidente y establecer las responsabilidades.

El episodio ocurrió pasadas las 13 horas del lunes a la altura del Tiro Federal en Berisso. Allí, el interno 45 de la línea 202 , perteneciente a Transportes La Unión, circulaba por la avenida 60 cuando impactó contra un Ford Ka. Después de la colisión, el chofer perdió el control, subió al cantero central y terminó contra un árbol.

El choque ocurrió sobre la avenida 60 de Berisso y dejó 23 pasajeros heridos.

Video: una maniobra inesperada que casi termina en tragedia

Según se conoció, el colectivo avanzaba a una velocidad cercana a los 50 km/h en un sector donde se establece la máxima permitida de 60 km/h, por lo que el transporte circulaba por debajo del límite informado.

En el video se observa al Ford Ka delante del colectivo. Poco antes del choque, el automóvil reduce su velocidad de manera repentina. El conductor del transporte intenta reaccionar, pero no logra evitar el impacto contra la parte trasera del vehículo.

Después del primer golpe, el colectivo sale de su trayectoria. El rodado cruza hacia el cantero central y se incrusta contra un árbol del cantero, con el impacto concentrado sobre el sector delantero derecho.

El chofer fue identificado como José Luis Quinteros, de 43 años, mientras que la conductora del automóvil sería una mujer de alrededor de 60 años. Según la reconstrucción inicial, habría frenado al observar unas figuras rectangulares sobre el pavimento y el cartel de velocidad ubicado junto a la avenida.

Qué eran las marcas ubicadas sobre el asfalto

Las figuras que aparecen en el video corresponden a marcas viales relacionadas con sensores instalados debajo del pavimento. Estos dispositivos pueden cumplir distintas funciones dentro de los sistemas de control y organización del tránsito.

Debajo de los rectángulos suelen colocarse espiras inductivas, formadas por bobinas de cable que detectan el paso de vehículos. El sistema permite contar unidades, medir tiempos de circulación y evaluar el nivel de ocupación de una avenida.

La cámara del colectivo registró el choque contra el Ford Ka y el posterior impacto contra un árbol.

Roberto Scafati, jefe de Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil de Berisso, explicó que el dispositivo instalado en ese punto de la avenida 60 funciona como contador vehicular. Según precisó, no corresponde a un equipo utilizado para emitir multas por exceso de velocidad.

23 pasajeros terminaron heridos

Tras el choque, los servicios de emergencia enviaron nueve ambulancias hasta el lugar. También participaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la comisaría 4ª y personal municipal.

Los equipos asistieron a los 23 pasajeros que viajaban en el colectivo. Algunos fueron derivados para controles médicos, pero ninguno necesitó un traslado bajo riesgo de vida. Los ocupantes presentaron golpes, cortes y diferentes traumatismos.

Entre las personas lesionadas había menores de edad, aunque ninguna presentó heridas que implicaran riesgo de vida.

La avenida estuvo cortada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y los peritajes. Los bomberos también revisaron la estabilidad del colectivo. La causa quedó en manos de la UFI 10 del Departamento Judicial La Plata.

El expediente fue caratulado como lesiones culposas y deberá determinar la participación de cada conductor en la secuencia.