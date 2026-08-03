Viales de Neuquén rechazaron la propuesta salarial del Ejecutivo: cuáles fueron los motivos

Este sector de estatales no aceptó la propuesta y este martes definen si inician medidas de fuerza. Esperan que los convoquen a una nueva mesa salarial.

La propuesta salarial presentada por el Gobierno de Neuquén a los trabajadores de Vialidad Provincial fue rechazada este lunes por amplia mayoría en las asambleas realizadas en toda la provincia. Aunque el Ejecutivo planteó un incremento del 7% en dos tramos, desde el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) sostuvieron que esa oferta "no representa un aumento real", sino que apenas devuelve parte del poder adquisitivo perdido tras el incremento de los aportes jubilatorios y de la obra social aplicado en 2024.

El secretario general del gremio, Carlos Roselli , explicó que la decisión fue unánime en las distintas sedes del organismo y que ahora solicitarán una nueva mesa de negociación para insistir con una serie de reclamos que, aseguran, no fueron atendidos por el Gobierno.

"Hoy se votó en asamblea y no se aceptó porque estamos planteando cosas que no fueron atendidas. No tuvimos respuestas", afirmó el dirigente a LM Neuquén .

Las asambleas se realizaron en la sede central de Neuquén, el Taller Central de Zapala y en los distintos distritos de Añelo, Chos Malal, Aluminé, San Martín de los Andes, El Huecú y otras delegaciones del interior. Según Roselli, en todos los casos la decisión fue la misma: rechazar la propuesta oficial.

El principal cuestionamiento del sindicato apunta al alcance del incremento ofrecido por el Ejecutivo. "La realidad es que no es una oferta de aumento salarial. Nos están devolviendo plata que nos sacaron", sostuvo el dirigente.

Según explicó, el Gobierno propuso un incremento total del 7%, pero recordó que en enero de 2024 los trabajadores comenzaron a realizar un mayor aporte destinado a la caja jubilatoria y a la obra social.

"Si vos lo desmenuzás, lo podés vender como quieras, pero nosotros entendemos que es una devolución del 6% que nos sacaron cuando aumentaron los aportes. En definitiva, de aumento real queda solamente un 1%", cuestionó.

Ese fue uno de los argumentos que más peso tuvo durante el debate realizado en las asambleas. "Eso surgió claramente hoy. Respetamos lo que entiende cada sindicato, pero para nosotros esa propuesta no representa una mejora salarial", agregó.

Reclaman una nueva negociación

Tras el rechazo, el sindicato resolvió solicitar una nueva convocatoria al Ejecutivo provincial. "A partir de hoy pedimos una nueva mesa de negociación", confirmó Roselli.

Explicó que el reclamo no pasa únicamente por el aspecto salarial, sino también por una serie de cuestiones vinculadas al funcionamiento de Vialidad Provincial y a las condiciones laborales de los trabajadores.

"Hay algunos reclamos del sindicato que tampoco tuvieron respuesta. Si no hay una nueva convocatoria tendremos que decidir qué medidas tomamos", advirtió.

Entre las alternativas que comenzaron a analizar aparecen la posibilidad de convocar a un paro o implementar un quite de colaboración, aunque todavía no hay una fecha definida.

Uno de los principales reclamos que planteó el gremio está relacionado con la incorporación de nuevos trabajadores para cubrir las vacantes que dejó la ola de jubilaciones de los últimos años.

Sánchez aseguró que desde 2022 se retiraron alrededor de 140 empleados entre administrativos y operativos, una cifra que, según sostuvo, nunca fue compensada.

"Desde 2022 se jubilaron 140 compañeros y ahora solamente están planteando incorporar un administrativo y 25 operativos. Eso no responde a la necesidad real que tiene Vialidad", afirmó.

El dirigente cuestionó además el listado elaborado por el Ejecutivo para cubrir esas vacantes. Según explicó, el director de Vialidad confeccionó una nómina de 64 contratos eventuales que, a criterio del sindicato, no refleja las verdaderas necesidades del organismo.

"Es un listado inconsulto. No es la realidad de la empresa", sostuvo y además aseguró que los propios responsables de las distintas áreas desconocían cómo se había elaborado esa propuesta.

Para el sindicato, las incorporaciones deberían definirse a partir de un relevamiento técnico de cada dependencia y no por decisión de funcionarios.

"Eso responde a la idea de un funcionario que mañana se va a ir, pero Vialidad sigue funcionando. Si la Vialidad que ellos imaginan no es la que vamos a construir entre todos, tenemos un problema", expresó.

También reclaman ascensos y avanzar con el convenio colectivo

Otro de los puntos que motivó el rechazo fue la falta de avances en la carrera administrativa. Roselli aseguró que tampoco hubo compromisos para concretar ascensos pendientes dentro del organismo.

Además, cuestionó que el Gobierno rechazara la posibilidad de otorgar un adelanto económico mientras continúa la negociación del nuevo convenio colectivo de trabajo.

"Estamos pidiendo un adelanto a cuenta del convenio colectivo y nos dijeron que no", indicó. Recordó que esas discusiones deberían haberse iniciado varios meses atrás y dijo que se abrió hace pocas semanas.

Actualmente Vialidad Provincial cuenta con 581 trabajadores distribuidos entre la sede central y los distintos distritos del interior.

Desde el sindicato aseguran que la dotación resulta insuficiente para atender todas las tareas que tiene el organismo, especialmente después del importante número de jubilaciones registrado en los últimos años.

Por eso insisten en que la negociación no puede limitarse únicamente al porcentaje de aumento salarial. "Esto se puede resolver cuando se dé una respuesta a la necesidad real que tiene Vialidad", sostuvo Roselli.