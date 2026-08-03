ATEN no pedirá convocatoria a paritaria: "Ya le hicimos saber al Gobierno que debe otorgarnos ese 4%"

Así lo expresó la secretaria general del gremio docente, Fany Mansilla. Este lunes se lleva adelante el paro de CTERA y hubo marcha en Neuquén.

Mientras los docentes neuquinos llevan adelante este lunes un paro provincial en adhesión a la medida de fuerza convocada por CTERA , la conducción de ATEN dejó en claro que no solicitará una nueva mesa de negociación salarial con el gobierno provincial para reclamar el 4% de aumento que el Ejecutivo provincial acordó la semana pasada con ATE , y UPCN.

La secretaria general del gremio, Fany Mansilla , sostuvo que ese incremento debe ser otorgado automáticamente también a los docentes , ya que forma parte de una mejora salarial para toda la administración pública provincial.

"No vamos a pedir convocatoria. Ya le hemos hecho saber al Gobierno, y además por todos los medios, que tiene que otorgarnos ese 4%", afirmó la dirigente.

Claudio Espinoza

La aclaración llegó luego del acuerdo firmado el viernes entre el Ejecutivo y ATE, que incorporó un aumento adicional del 4% para noviembre, además de fijar un nuevo piso salarial y otros beneficios que alcanzan a los gremios que participaron de esa negociación.

Sin una nueva mesa salarial

A diferencia de ATE y otros sindicatos estatales, ATEN no reabrió la discusión salarial este año porque el gremio docente había firmado a comienzos de 2026 un acuerdo anualizado basado en la actualización automática por Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Recordemos que nuestras asambleas exigieron el IPC anual y nosotros también lo planteamos así. Por eso no tuvimos mesa de negociación", recordó Mansilla.

Sin embargo, aclaró que el acta firmada con el resto de los gremios incorpora una mejora específica para noviembre que, a criterio del sindicato docente, debe extenderse también a quienes quedaron fuera de esa negociación.

ATEN provincial tendrá elecciones internas el próximo 29 de mayo. Sebastián Fariña Petersen

"Lo distintivo de lo que se firmó para este año con los demás sindicatos es ese 4% para noviembre y obviamente lo tienen que dar a nosotros y a toda la administración pública para quienes están por fuera de ese acuerdo", aseguró.

La dirigente explicó que el gremio recién volverá a discutir salarios en octubre, cuando comiencen las negociaciones para definir la pauta correspondiente a 2027.

"Nosotros la mesa de negociación la tendremos en octubre. Entendemos que cuanto antes esté resuelto este 4%, mejor, porque así tendremos despejado todo para sentarnos a discutir la pauta salarial del próximo año sin ningún tipo de condicionamiento", sostuvo.

Las diferencias con el acuerdo de ATE

Durante la entrevista, Mansilla también buscó aclarar algunas comparaciones que comenzaron a surgir tras el cierre de la negociación entre el Gobierno y ATE. Explicó que, en el caso de los docentes, ya estaba previsto el pago de una suma fija que, actualizada por IPC, alcanzará un monto similar al bono acordado con el resto de los estatales.

"Nosotros en septiembre ya tenemos la suma fija de 350.000 pesos y, con la actualización por IPC, pasa a alrededor de 410.000 pesos", indicó.

Además, remarcó que ese beneficio se cobra por cargo, por lo que quienes tienen doble cargo o jornadas completas percibirán un monto superior. "El que tiene doble cargo o cargos de tiempo completo cobra aproximadamente 820.000 pesos en esta segunda quincena de septiembre", precisó.

En cuanto al piso salarial alcanzado en la negociación de ATE, señaló que la situación de los docentes presenta algunas diferencias según la carga horaria.

"El docente de 35 horas ya está por encima de ese piso. En algunos cargos iniciales de 25 horas sí podría quedar por debajo", explicó.

Más allá de la situación salarial en Neuquén, la medida de fuerza que se desarrolla este lunes responde principalmente a una convocatoria nacional impulsada por CTERA y acompañada por otros sindicatos docentes y universitarios.

Según explicó Mansilla, uno de los principales reclamos es la reapertura de la paritaria nacional docente, suspendida por el Gobierno nacional.

Paro y movilización

"La convocatoria tiene que ver con la paritaria nacional, la situación salarial en todas las provincias y la restitución del FONID", señaló.

En ese sentido, recordó que Neuquén continúa abonando un monto equivalente al Fondo Nacional de Incentivo Docente gracias a una decisión del gobierno provincial, pero remarcó que ese beneficio desapareció para el resto del país.

"En Neuquén lo estamos cobrando porque hubo una definición del Gobierno provincial, a partir de un pedido de ATEN. Pero a nivel nacional el FONID no existe más", afirmó.

La dirigente también cuestionó el recorte del financiamiento educativo y aseguró que la falta de convocatoria a la paritaria nacional va mucho más allá de la discusión salarial.

"No es solamente el salario. Al no existir una paritaria nacional tampoco se discuten programas educativos, computadoras, financiamiento para escuelas técnicas, talleres o nuevas herramientas tecnológicas", sostuvo y recordó el programa Conectar Igualdad, mediante el cual años atrás los estudiantes recibían computadoras.

Los docentes marcharon este lunes por el centro de la ciudad para reclamar tanto por las demandas nacionales como por la confirmación del incremento salarial del 4% que esperan cobrar en noviembre.