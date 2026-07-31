Con el nuevo acuerdo salarial para los estatales de Neuquén, ¿qué dice ATEN y cuál será el pedido?

El gremio docente analiza el acta de ATE para evaluar qué les falta en comparación con su acuerdo. "Tendrá que darnos a todos ese 4% extra", apuntó Fany Mansilla.

Este viernes los trabajadores nucleados en ATE aceptaron en asamblea la propuesta oficial de mejora salarial que incluye la continuidad de actualización por IPC, bonos extraordinarios e incrementos porcentuales adicionales, y la dirigencia docente de ATEN ya confirmó que pedirá lo mismo.

"El gobierno tendrá que darnos a todos ese 4% extra", aseguró a LM Neuquén la secretaria general de ATEN , Fany Mansilla . La dirigente comentó que analizaron punto por punto el ofrecimiento que el Gobierno provincial hizo al resto de los trabajadores estatales y que ese porcentaje es lo que ellos aún no tienen, en comparación con su acuerdo alafrial vigente hasta fin de año.

Mansilla contó que durante este viernes se reunió con las comisiones directivas de las distintas seccionales del gremio docente para analizar todos los puntos de incrementos otorgados a ATE y adelantó que pedirán igualdad salarial con sus pares estatales.

Sebastián Fariña Petersen

Lo primero que la dirigente explicó es que el acuerdo que ATEN tiene es hasta fin de este año y el que recientemente aprobó ATE se extenderá hasta junio del año que viene por lo que las sumas que acordaron para el año que viene no tienen que ver con su actual acuerdo.

Acuerdo de ATE

En el acuerdo de ATE incluyó además de lo acumulado por IPC una segunda suma extraordinaria de $480.000 en la segunda quincena de enero de 2027 y un 3% de incremento salarial en enero de 2027, aplicable tras la liquidación del IPC correspondiente a ese mismo mes.

"Estuvimos analizando el acta, obviamente. Se sostiene el acuerdo igual que el nuestro pero vemos la variable del 4% a partir de noviembre", describió Mansilla, quien aclaró que los docentes también tienen acordado un bono para septiembre.

En el caso de ATEN el bono acordado para septiembre es era de 350 mil pesos por cargo, pero actualizado por IPC lo que daría en este caso justamente 410 mil pesos, como obtuvo ATE tras el reciente acuerdo. "El bono extra nosotros ya lo teníamos, pero lo que nos falta y vamos a pedir es el 4% para noviembre", insistió la dirigente.

Luego explicó que nada dirán -por ahora- del segundo bono que acordó la dirigencia de ATE ya que tiene que ver con incrementos para el año que viene que ATEN aún no acordó.

"Ellos hicieron un acuerdo hasta julio del año que viene, nosotros tenemos una cuerdo por este año y nos volveremos a sentar en octubre para acordar el año que viene", indicó la secretaria general de ATEN.

Históricamente las negociaciones salariales de ATE y ATEN con al Provincia se hicieron por separado para respetar las particularidades de cada sector del Estado.

"Nosotros hicimos una acuerdo anualizado y ATE lo había hecho semestral, ahora hace de julio a julio, lo mismo que UPCN", describió Mansilla, quien dijo además que si los docentes cuando retomen la negociación con el Ejecutivo consiguen superar la reciente oferta seguramente le resto de los estatales también pedirán la equiparación.

También dijo que en su vigente acuerdo tienen lo que consiguió ATE de las asignaciones familiares.