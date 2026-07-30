Tiene más de 100 años, es ciego y con movilidad reducida: quedó aislado por el temporal en Neuquén

El agua rodeó la vivienda de Andrés Garcés, un adulto mayor que vive en el barrio Nueva Esperanza. Pide una solución para evitar este tipo de situaciones.

Tiene 102 años y quedó aislado en su vivienda del barrio Nueva Esperanza.

Las intensas lluvias que afectaron a Neuquén durante los últimos nueve días volvieron a provocar complicaciones en distintos barrios de la ciudad. Uno de los casos más delicados se registró en Nueva Esperanza , donde Andrés Garcés , un vecino de 102 años, quedó prácticamente aislado porque el agua cubrió el único acceso a su vivienda.

El hombre, que es ciego y se moviliza con muletas, explicó que no puede salir de su casa debido al estado de las calles.

Además, pidió una solución definitiva para un problema que, según aseguró, se repite desde hace décadas.

"Sería cuestión de que le echen tierra o hagan alguna acequia para que salga el agua. Ahí siempre se junta agua en la entrada. Está un tiempo y se seca, pero ahora, como está todo húmedo, dura mucho más", expresó en diálogo con Canal 7.

Más de medio siglo conviviendo con las inundaciones

Andrés vive sobre las calles La Vid y El Maíz, en una vivienda precaria donde cuenta con electricidad, pero no tiene conexión de gas natural y debe calefaccionarse con garrafas. Según contó, reside allí desde hace más de 50 años y cada vez que llueve enfrenta el mismo problema.

"Hace 50 y tantos años que vivo acá y nunca tuve una ayuda. Siempre que llueve se llena de agua afuera", lamentó. "Hace 50 y tantos años que vivo acá y nunca tuve una ayuda. Siempre que llueve se llena de agua afuera", lamentó.

El agua acumulada impide que pueda salir con seguridad. Debido a su discapacidad visual, depende de la ayuda de sus hijos para movilizarse fuera de la vivienda.

"Yo estoy ciego, no veo nada. Acá conozco el rancho y camino con las muletas, pero cuando salgo me tienen que ayudar. Por ahí mi hijo sale y me dice: 'Para este lado, para este lado'", relató.

Una jubilación mínima y el costo de sobrevivir

A las dificultades que generó el temporal se suma una situación económica compleja. Andrés explicó que vive con una jubilación mínima y que el dinero apenas alcanza para afrontar los gastos básicos.

"Creo que cobro unos 300 mil pesos y no alcanza para nada. Mis hijos me ayudan comprando carne y algunas cosas porque si no, no llego", señaló.

Además, contó que días atrás tuvo que comprar una garrafa para calefaccionarse y cocinar.

"Me costó entre 36 y 37 mil pesos", precisó. "Me costó entre 36 y 37 mil pesos", precisó.

El Trébol, otro barrio afectado por las lluvias

A pocos metros de la vivienda de Andrés, en el barrio El Trébol, la situación también volvió a complicarse. Las calles quedaron completamente cubiertas por el agua y varios vecinos denunciaron que el tránsito agrava aún más el problema.

Según explicaron, los vehículos que circulan por las calles El Centeno y El Trigo generan una ola que termina ingresando a las viviendas, provocando nuevos anegamientos.

Mientras continúan las tareas municipales para drenar los sectores más comprometidos de la ciudad, los vecinos de Nueva Esperanza y El Trébol insistieron en que la solución no pasa únicamente por el trabajo de los camiones desagotadores. Reclaman obras de infraestructura que permitan resolver un problema que, aseguran, se repite cada vez que las lluvias son intensas y que vuelve a golpear con mayor fuerza a quienes viven en condiciones más vulnerables.