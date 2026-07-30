Tras nueve días de precipitaciones, el suelo está saturado y el agua se acumuló en distintos sectores de la capital. Seis motobombas trabajan en la ciudad.

Neuquén bajo el agua: en una sola noche cayó el 20% de la lluvia de todo un año.

Nueve días de lluvia casi sin descanso pusieron a prueba el sistema de drenaje de Neuquén. Durante la última noche cayeron 37 milímetros, una cantidad equivalente a más del 20% de todo lo que suele llover en la ciudad durante un año. El agua se acumuló en distintos sectores y obligó a desplegar un amplio operativo municipal.

Uno de los puntos más afectados fue la esquina de Illia e Independencia, donde los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para liberar las bocas de tormenta y permitir que el agua escurriera hacia el canal Masone.

El subsecretario de Protección Ciudadana y Ambiente, Francisco “Pancho” Baggio, aclaró que el operativo no estuvo solamente a cargo de Defensa Civil, sino que participaron diferentes áreas del municipio.

“Está Limpieza Urbana, Espacios Verdes y todo el equipo municipal. El intendente Mariano Gaido nos pidió que ante estas situaciones estemos en la calle y eso es lo que estamos haciendo”, señaló en diálogo con LU5.

La basura tapó los desagües

Según explicó el funcionario, el agua desbordó en Illia e Independencia porque una gran cantidad de residuos obstruyó las bocas de tormenta, los sumideros y los conductos que desembocan en el canal.

La basura habría sido arrastrada durante varias cuadras, principalmente desde la zona de calle Alem, hasta quedar acumulada en los desagües. Al no encontrar una salida, el agua comenzó a cubrir la calzada.

Después de varias horas de trabajo, los equipos municipales retiraron los residuos y lograron normalizar el drenaje. Este jueves por la mañana ya no había inconvenientes importantes en esa esquina, aunque las cuadrillas continuaban recorriendo otros sectores.

“Ya drenó bien y se limpiaron las bocas de tormenta. Ahora estamos relevando distintos lugares de la ciudad”, indicó Baggio. Actualmente, seis motobombas están distribuidas en los puntos donde todavía permanece agua acumulada.

Una noche con lluvia equivalente al 20% del promedio anual

El volumen de agua registrado sorprendió por su intensidad. Solamente durante la última noche cayeron 37 milímetros, mientras que el promedio anual de precipitaciones en Neuquén ronda los 180 milímetros.

Es decir que en pocas horas cayó más del 20% de la lluvia esperada para todo un año.

La situación se vuelve todavía más compleja al tener en cuenta las precipitaciones de los días anteriores. El domingo se habían registrado otros 32 milímetros y la ciudad lleva nueve jornadas consecutivas con lluvias e intervalos de inestabilidad.

La continuidad del fenómeno provocó la saturación del suelo. La tierra ya no puede absorber más agua y, por ese motivo, cualquier nueva precipitación genera acumulaciones con mayor rapidez.

Pese al panorama, desde el municipio aseguraron que no hubo problemas importantes en el bajo comercial, las colectoras de la avenida Mosconi ni en la zona de Leguizamón y el arroyo Durán. En esos lugares se realizaron obras pluviales que permitieron mejorar el escurrimiento.

Los barrios donde todavía quedan problemas

Baggio detalló que en el sector de Los Polvorines ya no se producen las inundaciones de años anteriores debido a la construcción de un pozo de rebombeo. Sin embargo, durante esta tormenta se formó una acumulación puntual de agua que será atendida por las cuadrillas.

En calle Boer, cerca del barrio Confluencia, la situación es diferente. Allí todavía falta construir un desagüe pluvial, por lo que el sector continúa presentando inconvenientes cuando llueve con intensidad.

También se detectaron dificultades en sectores de calle 12 de Septiembre y el barrio Militar. En las zonas de la meseta, las calles de tierra y ripio sufrieron un fuerte deterioro. El agua arrastró barro, piedras y sedimentos, pero las máquinas municipales no podrán ingresar hasta que el terreno esté seco.

“Para incorporar material, nivelar, compactar y recuperar la pendiente de una calle, es necesario que el suelo esté en condiciones. Mientras continúe mojado no se puede hacer ese trabajo”, explicó el funcionario.

El municipio pidió responsabilidad con la basura

Además de los sedimentos que bajan desde las calles de tierra, el municipio volvió a señalar a los residuos abandonados en la vía pública como una de las principales causas de los anegamientos. Bolsas sacadas fuera del horario de recolección, basura arrojada desde vehículos y residuos desparramados por recolectores informales terminan siendo arrastrados por el agua hasta los desagües.

Baggio recordó que Neuquén cuenta con recolección domiciliaria seis días a la semana, centros de transferencia y programas de retiro puerta a puerta. “Tenemos que comportarnos responsablemente con los residuos. Si la basura termina en la calle, después tapa los pluviales y genera problemas como los que tuvimos en Illia e Independencia”, manifestó.

Las líneas 103 y 147 permanecen habilitadas para recibir reclamos y pedidos de asistencia de los vecinos.

¿Cuándo dejará de llover?

El municipio analiza diariamente los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. De acuerdo con los reportes revisados por Defensa Civil, este viernes continuará la inestabilidad y se mantendrá un elevado porcentaje de humedad, aunque no se esperan lluvias importantes.

La mejora más marcada llegaría durante el fin de semana, cuando se prevén condiciones de buen tiempo. Esto permitirá que el agua termine de escurrir y que el suelo comience a secarse para iniciar la reparación de las calles más dañadas.