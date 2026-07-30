Desastre en las calles de Centenario por las intensas lluvias: "Que la gente permanezca en sus casas"

Las clases fueron suspendidas y cuadrillas municipales trabajan en los sectores más complicados. El intendente anunció obras de reparación tras el temporal.

Centenario pidió a los vecinos no salir si no es necesario por las calles anegadas. (foto: Gentileza Municipalidad de Centenario)

El temporal dejó calles anegadas y complicaciones para circular en distintos sectores de Centenario. Ante esta situación, el intendente Esteban Cimolai pidió a los vecinos que permanezcan en sus domicilios y eviten salir si no es necesario, mientras continúan las lluvias y avanzan las tareas de desagote.

“Que la gente permanezca en sus casas, que salga para lo que realmente tenga que salir y que le demos un poquito de tregua al clima”, expresó el jefe comunal en R7. También pidió paciencia hasta que las calles puedan secarse y sea posible comenzar con los trabajos de reparación.

Pese a la gran cantidad de agua caída, desde el Municipio aseguraron que no fue necesario evacuar familias y que los edificios públicos y educativos no registraron inconvenientes importantes.

Suspendieron las clases por el estado de las calles

El Comité de Emergencia local decidió suspender las clases principalmente por las dificultades para transitar en algunos barrios y por el estado del recorrido del transporte público en la zona de la meseta.

La medida fue tomada luego de varias recorridas y evaluaciones realizadas durante la noche. El objetivo fue evitar que estudiantes, docentes y familias tuvieran que circular por sectores con barro, agua acumulada o calles en malas condiciones.

Cimolai explicó que en muy pocos días se registró una cantidad de lluvia poco habitual. Según detalló, durante todo el año se acumularon 118 milímetros, mientras que en apenas 25 días cayeron 34,5 milímetros.

La intensidad de las precipitaciones provocó que varios sectores quedaran anegados, especialmente en las zonas donde históricamente se acumula agua. Sin embargo, el intendente destacó que las tareas realizadas durante los últimos meses en los principales desagües permitieron reducir el impacto del temporal.

“Hace dos meses y medio hicimos una reparación histórica de los desagües y creo que esa fue la clave. No tuvimos tanta acumulación de agua en lugares donde antes debíamos evacuar vecinos”, señaló.

Las tareas habían sido realizadas junto con Recursos Hídricos y permitieron mejorar el escurrimiento en distintos puntos de la ciudad.

Cuadrillas trabajan en los lugares más complicados

El Comité de Emergencia, personal municipal, Bomberos y otras instituciones trabajan desde hace una semana ante las lluvias que afectan a la región.

Durante la madrugada, cuadrillas permanecieron en los puntos más críticos con camiones destinados a retirar el agua. El propio intendente aseguró que estuvo recorriendo la ciudad hasta las 3 de la mañana y que los operativos continuaron durante las primeras horas del día.

En Centenario existen cinco sectores considerados críticos por la acumulación de agua. En esos lugares se concentran actualmente los trabajos de desagote y mantenimiento.

El Municipio también prepara un amplio programa para reparar las calles cuando mejoren las condiciones climáticas. El plan contempla el uso de seis motoniveladoras y material proveniente de una cantera municipal que fue habilitada recientemente.

Sin embargo, para iniciar esas tareas es necesario que deje de llover y que el suelo pierda humedad. “Hay que esperar que seque un poco para que puedan trabajar las máquinas y los topógrafos. Esperamos que con esta reparación se puedan solucionar definitivamente algunos puntos históricos de acumulación de agua”, sostuvo Cimolai.

Por el momento, la recomendación oficial es evitar circular por calles anegadas, reducir los traslados y tener precaución en los sectores de tierra o con barro. Desde el Municipio indicaron que los equipos continuarán recorriendo los barrios y asistiendo a los vecinos mientras permanezcan las condiciones adversas.