Escapó de la policía, chocó contra el portón de una casa y terminó detenido: recuperaron un auto robado

La persecución policial inició en un patrullaje preventivo cuando el conductor escapó rápidamente. El vehículo registraba un pedido de secuestro por robo.

La persecución policial terminó cuando el conductor del auto perdió el control y chocó contra el portón de una vivienda.

Un patrullaje preventivo de los agentes de la Policía del Neuquén derivó en una intensa persecución policial para detener al conductor de un vehículo que se escapó del control vial . Tras el operativo de seguimiento de los agentes, el hombre fue detenido después de impactar contra el portón de una vivienda en Neuquén capital. Los efectivos confirmaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente por robo .

La intervención policial se inició durante un patrullaje preventivo del personal de la División Motorizada , que detectó el rodado e intentó identificar a su conductor. Sin embargo, el automovilista aceleró y emprendió la fuga a alta velocidad.

La huida del conductor comenzó una intensa persecución policial que se extendió por varias calles de la localidad. El seguimiento policial culminó cuando el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra el portón de una vivienda en la intersección del Pasaje Piñeiro y Aguado , en el barrio Mariano Moreno de la capital neuquina.

Tras el impacto, los tres ocupantes descendieron del vehículo e intentaron huir a pie. A partir del despliegue policial, los efectivos lograron detener al conductor, mientras que los otros dos individuos huyeron del lugar.

La persecución policial se extendió por varias cuadras.

Los agentes detuvieron al conductor y los otros dos individuos lograron escapar

El vehículo fue secuestrado y trasladado junto con el demorado a la sede policial, donde se confirmó que registraba un pedido de secuestro vigente vinculado a una causa de hurto denunciada días atrás en la ciudad de Neuquén.

Violento choque tras impactar contra un árbol: dos jóvenes hospitalizados

Un impactante incidente de tránsito se registró en la madrugada de este miércoles 29 de julio, cuando un automóvil chocó contra un árbol en pleno centro de Plaza Huincul. El fuerte impacto le provocó lesiones a los dos ocupantes del vehículo, quienes fueron trasladados al Hospital zonal Cutral Co- Plaza Huincul para recibir atención médica.

El siniestro fue protagonizado por un Toyota Corolla de color azul oscuro, cuando, por causas que aún son materia de investigación terminó impactando contra un árbol del boulevard ubicado sobre la avenida Juan Keidel al 1200.

El vehículo Toyota Corolla impactó contra el árbol del boulevard.

El auto impactó contra el árbol y quedó colocado en sentido contrario

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo terminó colocado en sentido contrario al de circulación y sufrió importantes daños en el tren delantero, que terminó con las ópticas, parrilla y paragolpes rotos.

Se desconoce si el personal de emergencias acudió al lugar para asistir a los ocupantes del rodado, o si fueron asistidos por un auto particular que posteriormente los trasladó hasta el hospital para una evaluación médica. Además, las autoridades no informaron el parte médico de los dos jóvenes, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad ni la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Las pericias serán claves para conocer los motivos del siniestro

Los agentes realizaron las pericias para establecer la mecánica del incidente y determinar qué originó el choque. Las autoridades analizan la hipótesis de la participación de otro vehículo, un falla mecánica o una maniobra imprudente que derivó en el impacto.

Por otro lado, como consecuencia de impacto, el árbol sufrió daños en la parte de su corteza, que quedó levemente levantada. Aunque permaneció en pie y no fue derribado pese a la violencia de la colisión.