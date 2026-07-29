Tras ser recapturado por faltar a la audiencia, comenzó el juicio contra un acusado de abuso sexual

El hombre fue declarado en rebeldía y detenido por los agentes en un allanamiento. Es acusado de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia.

El principal acusado se ausentó de la primera audiencia del juicio oral en su contra.

Un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal que no se presentó al inicio del juicio oral en su contra, fue declarado en rebeldía y ordenaron su captura que derivó en la detención del acusado durante un allanamiento en su vivienda, el martes 28 de julio. A partir de la captura del imputado, fue trasladado hasta la sala de audiencias para comenzar con la primera audiencia del juicio.

El imputado identificado como R.R.C , fue trasladado a la sala de audiencias, luego de no presentarse al inicio del juicio pese a estar debidamente notificado. Su ausencia obligó a postergar el juicio durante una jornada.

Durante la primera audiencia, el fiscal del caso Gastón Medina le atribuyó formalmente dos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. La jornada continuó con la declaración de testigos de la acusación y la incorporación de pericias realizadas por profesionales que respaldan la imputación.

La Fiscalía solicitó que el imputado continúe detenido hasta el dictado del veredicto con el argumento de que los últimos incumplimientos registrados durante el proceso judicial, fundamentalmente el último, cuando se ausentó al inicio del juicio cuando estaba notificado para presentarse.

El hombre se ausentó al inicio del juicio oral en su contra. Sebastián Fariña Petersen

El hombre fue detenido en un allanamiento

La ausencia del imputado generó que el juicio se postergue una jornada, hasta lograr que el acusado fuera detenido y puesto a disposición de la Justicia. Finalmente, R.R.C fue detenido en un allanamiento en su vivienda. Por esta razón, el tribunal solicitó que permanezca en prisión preventiva hasta el final del proceso judicial.

La Defensoría de los Derechos del Niño, que interviene como querellante institucional en representación de la víctima menor de 18 años, adhirió al planteo y destacó la necesidad de garantizar la continuidad del debate y una respuesta judicial efectiva.

El hombre fue imputado por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. Sebastián Fariña Petersen

El tribunal ordenó la prisión preventiva del acusado hasta terminar el juicio

Tras un cuarto intermedio, el tribunal integrado por Juan Pablo Encima, Luciano Hermosilla y Natalia Pelosso resolvió por unanimidad disponer la prisión preventiva del imputado hasta el momento del veredicto.

Los magistrados consideraron que las medidas menos restrictivas aplicadas previamente, como la obligación de presentarse dos veces por semana en una comisaría, no habían sido suficientes para asegurar su sometimiento al proceso.

El juicio continuará este miércoles con la etapa de alegatos de las partes y posteriormente, el tribunal quedará en condiciones de emitir el veredicto sobre la responsabilidad penal del acusado.

El fiscal del caso Gastón Medina le atribuyó dos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia.

¿Cómo fue la audiencia en la que se ausentó el principal acusado?

Al comenzar la audiencia, el fiscal solicitó un cuarto intermedio de 30 minutos ante la posibilidad de que el imputado estuviera demorado por las condiciones climáticas y dificultades en el transporte público. El planteo fue acompañado por la defensa y por la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

Sin embargo, una vez reanudada la audiencia, el acusado continuaba ausente y no había presentado ninguna justificación. En ese contexto, Medina pidió que se lo declarara en rebeldía y se ordenara su captura, al sostener que había sido debidamente notificado de la fecha del juicio y de las consecuencias procesales de no comparecer.

Además, el fiscal informó que el Ministerio Público Fiscal impulsaría distintas diligencias para localizar al imputado durante la jornada, con el objetivo de que, si era habido, el juicio pudiera comenzar al día siguiente. En ese sentido, solicitó que se mantuviera la agenda prevista para la segunda jornada del debate.

Al resolver el planteo, el tribunal hizo lugar al pedido del fiscal Medina, declaró la rebeldía del imputado, ordenó su captura y dispuso mantener reservada la agenda del juicio para posibilitar su realización en caso de que el acusado sea localizado. Finalmente, el acusado fue identificado durante un allanamiento y a partir de su traslado a la sala de audiencias, comenzó la primera jornada del juicio oral por abuso sexual en su contra.