Terminó la reunión entre ATE y el Gobierno: propuestas extraoficiales y pases de factura

El Gobierno tiró una cifra salarial informal que no pasó la prueba de ATE, que la rechazará en asamblea. El sindicato llevó un listado de reclamos pendientes.

Después de casi dos horas de reunión, ATE y el Gobierno provincia l pusieron fin al segundo encuentro por la paritaria del segundo semestre, sin que trascendieran definiciones oficiales de manera inmediata. De lo que arregle el gremio estatal más importante de Neuquén dependen las demás negociaciones. Más tarde será el turno de UPCN y Viales.

Según pudo confirmar LM Neuquén , no hubo una propuesta formal por parte del Ejecutivo ni quedó asentada oferta alguna en el acta del encuentro. "Ahora vamos a la asamblea", dijo lacónicamente Carlos Quntriqueo , secretario general del sindicato estatal en Neuquén, quien estuvo acompañado por la adjunta, María José García Crespo, además de Andrea Gatica , Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

La reunión fue presidida por el secretario de Gobierno, Jorge Tobares , y el subsecretario Juan "Joni" Grandi y la secretaria de Economía, Carola Pogliano, el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio.

Sin embargo, extraoficialmente se supo que durante la reunión hubo un ofrecimiento del Gobierno: un bono de $375.000, indexado por inflación, para cubrir el segundo semestre.

Paritaria entre ATE y el gobierno: ¿Hubo propuesta?

Esa propuesta informal fue rechazada por la conducción gremial. Como consecuencia, ATE convocó a una asamblea para poner a consideración de las bases el planteo del Gobierno y definir los pasos a seguir.

Las partes acordaron un cuarto intermedio y volverán a reunirse el jueves, aparentemente al mediodía, en lo que se perfila como una nueva instancia clave de la negociación. Lo que se resuelva en este tramo podría además funcionar como referencia para el resto de los gremios estatales que aún negocian su recomposición salarial.

Es más, de considerar esta propuesta o una modificación el jueves, todo empieza a cambiar en las convocatorias a los gremios. ATEN que tiene un acuerdo anual podría pedir una mesa de negociación salarial, debido a la aparición de una propuesta por encima de la que se acordó en diciembre del año pasado.

Tras la exposición inicial del Ejecutivo sobre los temas de agenda, los representantes gremiales tomaron la palabra para reiterar su pedido de un acuerdo que contemple una recuperación salarial acorde a las necesidades económicas que atraviesan los trabajadores estatales a diario.

ATE y lo que quedó en el acta: organismos con reclamos pendientes

El grueso de la reunión estuvo dedicado a un repaso organismo por organismo de situaciones que continúan sin resolución. En Dirección Provincial de Rentas sigue trabada la apertura de la paritaria específica por falta del decreto correspondiente, a lo que se suman problemas edilicios en la sede central y las delegaciones, además de falta de personal.

En el Registro Civil no hubo avances sobre planteos que ya se habían hecho en la reunión anterior.

En el Ministerio de Salud persisten los reclamos por adicionales, control y organización de las guardias, la falta de personal en distintos sectores, y los gremios insistieron en que se resuelvan los cambios de nivel y agrupamiento pendientes y se agilice la firma de expedientes represados.

En Radio y Televisión del Neuquén (RTN) todavía no se dictó la norma que habilite el concurso de ingreso ya acordado, y se planteó la necesidad de equipamiento y de un plan comunicacional para el organismo.

Sebastián Fariña Petersen

También se mencionaron demoras en la centralización de Recursos Humanos, sin resolución normativa; en EPEN, donde falta la norma para conformar la Junta Electoral; y en Población Judicializada, donde el reclamo por concursos de ingreso arrastra desde 2024 y se combina con problemas edilicios, falta de mobiliario y de equipamiento informático.

En el IJAN se retomó el planteo, ya presentado en el marco de la conciliación obligatoria, sobre empresas privadas que estarían cumpliendo tareas propias de los trabajadores del organismo, además de la falta de personal en varios sectores.

El caso más extenso fue el de CIPPA porque su sede central permanece cerrada por problemas edilicios no resueltos, el puesto de la ciudad de Neuquén está cerrado por una obra municipal, el de Centenario también permanece cerrado, y en Tercer Puente hay dificultades para la circulación de camiones sumadas a fallas edilicias.

Desde el gremio remarcaron además la falta de comunicación con la Directora Obrera y el déficit de financiamiento del organismo.

Cuarto intermedio hasta el jueves

Tras el intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 30 de julio, en un horario aún por confirmar. La reunión quedó formalizada en un acta firmada por ambas partes.