Dos muertes impactan al norte neuquino: un hombre en Chos Malal y otro en Tricao Malal

En menos de 50 kilómetros y en el lapso de una tarde, el Alto Neuquén se vio conmovido por el hallazgo de dos personas sin vida. Ambos hechos son investigados.

E l norte neuquino vivió una tarde de consternación. Entre las 16 y las 17 horas de este lunes 27 de julio se conocieron dos hallazgos de personas sin vida en localidades separadas por menos de 50 kilómetros.

El primer hecho ocurrió en la ciudad de Chos Malal. Según confirmaron fuentes policiales, se trata de un hombre de aproximadamente 57 años que fue encontrado sin vida en cercanías de una antena ubicada en un cerro, yendo hacia el Club Hípico.

El lugar está situado en otro cerrito más bajo que el Cerro La Virgen, sobre el margen este, donde funciona una antena repetidora y da acceso al sector de Los Maitenes.

Trabajó en el lugar personal de la Comisaría de Chos Malal. El comisario inspector Mariano Jara, Coordinador Operativo a cargo de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, brindó detalles sobre el procedimiento y confirmó que se están realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Desde la fuerza remarcaron la importancia de actuar con cautela y respeto ante este tipo de situaciones, y que será la justicia y el médico forense quienes determinen las causas precisas del fallecimiento.

El caso de Tricao Malal

Casi en simultáneo, otro hallazgo conmovió a la localidad de Tricao Malal. Un hombre de unos 40 años fue encontrado sin vida en cercanías de la zona urbana.

Tomó participación personal policial de la jurisdicción y se dio intervención al médico forense y a criminalística.

Respecto a este caso, el comisario inspector Jara confirmó que "no había signo de criminalidad ni en el cuerpo ni en el lugar". Por las primeras pericias realizadas en el sitio, las autoridades descartaron la intervención de terceros y estiman que se habría tratado de una muerte de causas naturales.

"Estamos trabajando para llevar tranquilidad a las familias y a la comunidad. En ambos casos el personal policial actuó de forma inmediata", señaló el funcionario policial.

Acompañamiento a la comunidad

Ambos hechos generaron impacto en Chos Malal y Tricao Malal. Desde la Dirección Seguridad Alto Neuquén pidieron a la comunidad evitar la difusión de rumores y esperar la información oficial que surja de las investigaciones y de los informes médicos.-