Murió un camionero brasileño mientras esperaba para cruzar por Pino Hachado

Ocurrió aproximadamente a las 16.30 de este domingo. Estaba en la fila para presentar la documentación cuando se descompensó.

Murió un camionero de 42 años cuando estaba por cruzar por Pino Hachado.

El chofer de un camión de una empresa de transporte de carga refrigerada internacional murió, en la tarde de este domingo, cuando estaba en la fila para cruzar a Chile por el Paso Pino Hachado .

El director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara , confirmó que el trágico deceso tuvo lugar a las 16.30 a pocos metros de la Aduana para poder cruzar al vecino país. “Falleció un camionero brasileño de 42, de la empresa Marvel de Brasil. Estaba octavo para cruzar, descendió del camión y se descompensó. Lo vieron los compañeros que estaban en la fila”, relató Vergara a LM Neuquén .

Intervino personal Policial de la Comisaría 27 de Las Lajas y de Gendarmería tras producirse el deceso del camionero. Se esperaba la llegada de la ambulancia de la localidad.

Camiones varados en Las Lajas

Debido al temporal de nieve que castiga parte de la provincia, se realiza un operativo, como todos los años en esta época, para poder organizar el cruce por Pino Hacho, previo paso por Las Lajas. En la localidad hay un parador, donde a la fecha se encuentran “más de 200 camiones varados “a la espera de poder continuar su camino a Chile.

“Nosotros enviamos camiones, de acuerdo al pedido diario de la Aduana. El último pedido fue enviado a las 15.30 de esta tarde, fueron unos 60 camiones. Entre ellos fue este camión con carga de pescado”, agregó.

E indicó que ni bien se descompensó tomó conocimiento personal de Gendarmería que asistió al hombre, pero falleció en el lugar. Ante esta situación, el Paso cerró a las 17.

Vergara puntualizó que en Las Lajas está prácticamente colapsado el parador, que alberga a más de 200 camiones, mientras que en Zapala hay otros 200 esperando para poder avanzar hacia esa localidad cordillerana y, finalmente a Pino Hachado.

Si las condiciones lo permiten, por día cruzan unos 180 camiones hacia Chile por ese paso fronterizo desde Neuquén.