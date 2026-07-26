De qué murió el bebé en Centenario que venía en viaje desde Bolivia: reveladores datos de la autopsia

El Ministerio Público Fiscal confirmó los resultados, luego de que la criatura llevara sin signos vitales al nosocomio.

Cuatro días después de la muerte del bebé de un año que llegó sin vida al Hospital Natalio Burd de Centenario , el informe preliminar de autopsia que recibió el Ministerio Público Fiscal (MPF) aportó la primera respuesta. El cuerpo no presenta lesiones ni existen, por el momento, indicios de criminalidad.

Según pudo saber este medio, todo indicaría que la muerte estuvo vinculada a una afección preexistente, aunque esa causa puntual todavía no fue especificada por los peritos del Cuerpo Médico Forense.

El hecho había conmocionado a la comunidad de Centenario el viernes pasado, cuando una camioneta Mercedes Benz Sprinter llegó pasadas las 11 de la mañana al ingreso de la guardia del hospital, sobre la avenida Libertador al 700. A bordo viajaba una familia boliviana, oriunda de Potosí , integrada por una pareja y sus siete hijos, que había llegado a la región con la intención de instalarse en una c hacra del Alto Valle para trabajar.

Los integrantes del hospital de Centenario buscaron reanimar al bebé pero llegó sin signos vitales.

El viaje había comenzado el martes anterior. Tras llegar a Mendoza, la familia tomó un colectivo de larga distancia rumbo a Neuquén. Durante la madrugada de ese trayecto, los padres advirtieron que el más pequeño de los chicos tenía dificultades para respirar. No alertaron al chofer ni pidieron asistencia durante el viaje, y continuaron hasta arribar a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), pasadas las 8 de la mañana.

Una familia oriunda de Bolivia envuelta en una tragedia

Allí, un joven de 27 años que se encontraba en la terminal se ofreció a trasladarlos de urgencia hasta el hospital de Centenario en su camioneta. El recorrido demoró y la familia llegó al nosocomio recién pasado el mediodía. Una médica de la guardia se acercó hasta el vehículo y, segundos después, constató que el bebé ya no tenía signos vitales.

Según la información preliminar recabada en el lugar, el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni signos de violencia. Aun así, y como marca el protocolo para los casos de "muerte dudosa", se dio aviso de inmediato a la Comisaría N° 52, cuyo personal se hizo presente junto al comisario Néstor Catalán, coordinador de la Zona Periferia II. Los efectivos preservaron el lugar y comenzaron las primeras diligencias.

Los agentes entrevistaron a los padres del menor, aunque la comunicación resultó compleja: el padre, de 41 años, se expresaba principalmente en quechua. Según su testimonio, el niño se encontraba en buen estado de salud antes de emprender el viaje desde Potosí.

La fiscal Guadalupe Inaudi quedó a cargo de la causa de manera provisoria y dispuso la intervención del Cuerpo Médico Forense para realizar la autopsia, además de ordenar entrevistas a testigos y otras medidas tendientes a reconstruir con precisión las horas previas al fallecimiento. El personal de Medicina Legal realizó primero las pericias sobre el vehículo en el que había llegado la familia, y luego dispuso el traslado del cuerpo del bebé a la morgue judicial.

Con los resultados preliminares ya en manos del MPF, la hipótesis que hoy se impone descarta la violencia como causa de la muerte y pone el foco en un cuadro de salud previo del niño.

Un problema de salud prexistente

Sin embargo, fuentes consultadas por este medio remarcaron que se trata todavía de datos preliminares: la causa específica del deceso —una patología cardíaca, respiratoria u otra condición médica— aún no fue determinada con exactitud y podría conocerse recién con el informe definitivo de los peritos forenses.

La investigación continúa abierta bajo la órbita del MPF, que no descarta sumar nuevas medidas de prueba a medida que avancen los estudios sobre el cuerpo del menor.