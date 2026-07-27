Patagonia Cleaners combina la actividad física con el cuidado del medioambiente en Neuquén: de qué se trata

De qué se trata la actividad que Carolina y Maximiliano buscan contagiar entre los neuquinos.

La iniciativa nació con una premisa sencilla pero necesaria: no esperar a que alguien más se ocupe de la basura y aportar, entre todos, a mantener limpios los espacios naturales de Neuquén . Así, una caminata cotidiana puede convertirse también en una oportunidad para cuidar y embellecer el lugar que todos compartimos.

Patagonia Cleaners surgió de la mano de Carolina y su pareja, Maximiliano, dueño del café C5, ubicado en Parque Norte, junto al observatorio. El pequeño emprendimiento gastronómico está rodeado por un amplio espacio natural que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una suerte de patio del lugar. Allí, además, es habitual ver a personas que salen a caminar, correr o practicar distintos deportes.

Pero en medio de ese movimiento también aparecía un problema: la basura que queda desparramada entre el bosque y la barda. Papeles, envases y otros residuos que pueden llegar por distintos motivos, desde personas que los arrojan hasta los cestos que se desbordan o el viento que los arrastra.

Un granito de arena para ayudar con la limpieza

Así nació la propuesta de Patagonia Cleaners: aprovechar esos momentos en los que las personas salen a caminar o hacer actividad física para, además, recoger los residuos que encuentran a su paso. Aunque la idea comenzó en Parque Norte, el objetivo es trasladarla también a otros sectores de la ciudad que se encuentran afectados por la acumulación de basura.

"Cada vez que caminamos, que habitamos un espacio y vemos algo que está tirado, juntar un papelito de la calle, de la plaza o de un espacio no cuesta nada. Es el granito de arena que todos pueden aportar", explicó Carolina.

La iniciativa busca sumar personas y convertir la limpieza en una actividad compartida. La propuesta es caminar, hacer deporte y, al mismo tiempo, contribuir a cuidar el lugar que se habita, sin esperar que otra persona llegue para hacerse cargo.

Para Carolina, además, el hábito puede generar un cambio en la manera de mirar los espacios cotidianos. "Cuando uno empieza a hacer esto, después te cambia la mente. Andás por cualquier lado, ves un papel y decís: 'Lo quiero juntar'. No tengo que esperar a que alguien venga y lo junte", contó.

Caminar, cuidar y contagiar

Más allá de la limpieza, Patagonia Cleaners también propone una forma diferente de relacionarse con el entorno. Caminar los espacios naturales con otra mirada, cuidarlos y embellecerlos, pero también encontrarse con otras personas y compartir una acción en común.

La intención es que la propuesta pueda contagiarse y que cada vez sean más los neuquinos que se animen a sumar este pequeño gesto a sus caminatas cotidianas. "No se trata de imponer una manera de hacer las cosas, sino de actuar desde ese lado, mirar nuestros espacios de otra manera, caminarlos de otra manera y cuidarlos", explicó Carolina.

Desde Patagonia Cleaners esperan que la iniciativa pueda crecer, llegar a otros puntos de la ciudad y sumar a más personas que quieran ser parte. La próxima salida grupal será el sábado 15 de agosto a las 17. Quienes quieran conocer la propuesta o acompañar las próximas acciones pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, @patagoniacleaners.

La iniciativa busca, en definitiva, que cada uno pueda hacerse cargo de una pequeña parte del lugar que habita. Un gesto sencillo que, repetido por muchas personas, puede ayudar a transformar los espacios naturales de la ciudad.