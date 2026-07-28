Gaido anunció 10 meses de eximición de patente para compras de autos 0 km en Neuquén

La norma amplía el beneficio previo de 8 meses para respaldar el comercio local y reduce a 2 meses la eximición para las unidades adquiridas fuera del ejido urbano.

Bajo la consigna " Ponete la 10 ", el intendente Mariano Gaido anunció un incentivo tributario para el sector automotor que otorga 10 meses de eximición del pago de patente a quienes compren un vehículo 0 km en agencias radicadas y con facturación en Neuquén capital.

La norma amplía el beneficio previo de 8 meses para respaldar el comercio local y reduce a 2 meses la eximición para las unidades que se adquieran fuera del ejido urbano, cuando antes se otorgaban 6 meses.

El anuncio formal se realizó durante un acto institucional que contó con la presencia de autoridades de la Municipalidad, del Gobierno Provincial y representantes de las firmas automotrices. En ese ámbito, el intendente informó que había firmado el decreto para que la medida entre en vigencia a partir del 1 de agosto y sea elevada al Concejo Deliberante para su ratificación.

"Esta propuesta que decimos 'Ponete la 10' tiene que ver con los 10 meses de patente gratis. Elegí la ciudad de Neuquén para comprar un 0 km", remarcó Gaido sobre el alcance de la iniciativa formulada en conjunto con el sector privado.

"Queremos que dejes de comprar en Bahía Blanca, dejes de comprar en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza y que compres en la ciudad de Neuquén", enfatizó el intendente, reforzando la premisa de proteger a las empresas y puestos de trabajo locales.

Sebastián Fariña Petersen

La medida busca potenciar la actividad comercial en un escenario de crecimiento urbano continuo. El flujo vehicular que ingresa a la capital registra un aumento mensual de entre 4.8% y 5%, y el 56% de los rodados en circulación no están radicados en la ciudad. El esquema no solo promueve el patentamiento local sino que genera un impacto directo e indirecto en el circuito de talleres mecánicos y venta de repuestos.

A su turno, la secretaria jefa de Gabinete, María Pasqualini, ponderó el impacto del paquete fiscal para el ecosistema productivo. "Esto no es solo un beneficio tributario, es una decisión política que viene a acompañar a quienes invierten en la ciudad, a quienes son generadores de empleo", sostuvo.

La funcionaria aseguró que el paquete tributario busca incentivar la inversión privada y posicionar a la capital neuquina como el principal punto de atracción comercial: "Queremos que cada empresa decida apostar por Neuquén, que cada comercio elija crecer acá y que cada familia que necesite comprar un auto encuentre en la ciudad las mejores condiciones y oportunidades del país".

Por su parte, el ministro jefe de Gabinete de la provincia de Neuquén, Juan Luis Ousset, expresó que "como siempre estamos acompañando a Mariano (Gaido) y a su equipo, a la ciudad de Neuquén. Una ciudad que crece de manera exponencial y que presenta ante los desafíos propuestas que estén a la altura de los que la gente necesita. Acompañando a los comerciantes, empresarios y a los trabajadores".

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"Muy contento de asistir a este evento que va en sintonía con lo que sucede en la provincia", añadió.

Cuentas ordenadas para respaldar los beneficios

La implementación de eximiciones de este alcance es posible gracias al equilibrio económico de la Municipalidad, que acumula 6 años consecutivos de superávit presupuestario sostenido sin endeudamiento. A esto se suma que la capital posee la masa salarial en recursos humanos más baja del país en términos comparativos y destina el 42% de sus recursos a obras y servicios públicos.

"Demostremos al país de lo que estamos hechos, que tenemos las cuentas ordenadas, que tenemos un superávit permanente y además que no tenemos endeudamiento", manifestó Gaido al referirse a la solvencia administrativa que permite sostener el alivio impositivo.

Esta eximición se suma a la eliminación de 52 tasas municipales, la Licencia Comercial Gratuita por 1 año y la eximición impositiva por 10 años en el Parque Industrial Neuquén Capital para las firmas que incorporen personal local.

Sebastián Fariña Petersen

Estas acciones acompañan los índices laborales de la provincia y la capital, que registran un desempleo del 2.3% frente al 7.5% de la media nacional, e impulsan la construcción, que suma 172.000 m² en lo que va del año y proyecta superar los 400.000 m² al cierre del período.

Trabajo en conjunto: respaldo del sector empresarial

Fabián Taraborelli, dueño y presidente de Grupo Taraborelli, resaltó el valor del trabajo articulado entre el sector público y el privado para concretar este beneficio.

“Cuando se trabaja en conjunto con las autoridades que nos escuchan y con quienes conocemos la industria, se logran resultados positivos para todos", dijo Taraborelli quien aseguró que esta medida dará impulso directo a las ventas porque es “un beneficio directo al bolsillo del vecino neuquino”.

"Esto no es habitual en otras provincias. Neuquén es una ciudad que invita a invertir y a vivir, que brinda oportunidades y mantiene siempre abiertas las puertas al diálogo”, destacó el empresario.

Edgardo Aguirre, socio gerente de Nippon Car, señaló que la medida es “un hito que transforma a Neuquén en el único municipio en el país que ha tomado una decisión de este tipo, priorizando el trabajo local y el comercio local sobre el foráneo”.

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Afirmó que, además, permite asegurar el sostenimiento del negocio, “por lo tanto sumamente agradecido al intendente y a todo su equipo por este apoyo constante y permanente que hacen a la actividad local”.

Obras de infraestructura vial para acompañar el desarrollo

En forma paralela, la Municipalidad avanza con el plan de conectividad vial diseñado para responder a la expansión del parque automotor.

Las intervenciones en ejecución incluyen el reordenamiento de los accesos desde la provincia de Río Negro, la obra del Acceso Norte a lo largo de la avenida Raúl Alfonsín y el desarrollo de la Gran Avenida, que conectará Cipolletti con el aeropuerto reduciendo los tiempos de traslado en un 50%.

"Estamos en un plan de obras que es orgullo del país", concluyó Gaido respecto a los trabajos viales y de infraestructura ejecutados en los corredores troncales de la capital.