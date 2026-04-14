Neuquén es la provincia donde más crecieron los patentamientos de autos en Argentina

El dato motivó una celebración del gobernador Rolando Figueroa en una publicación de X. Los números corresponden a un relevamiento del INDEC.

Neuquén es la provincia donde más creció el patentamiento de autos.

El último informe de índices de patentamientos del INDEC dio luz a un dato revelador: Neuquén lideró el crecimiento interanual en patentes emitidas de autos en todo el país durante marzo de 2026.

De acuerdo al relevamiento oficial del primer trimestre, la provincia registró la mayor suba porcentual en comparación con el mismo mes de 2025, consolidándose como el distrito con mejor desempeño en este indicador clave de consumo y actividad económica.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , destacó el crecimiento en el patentamiento de autos en la provincia y lo vinculó con el desarrollo económico y el nivel de consumo.

“Neuquén es la provincia donde más crecieron los patentamientos en un año respecto a marzo de 2025 con un incremento del 20%", afirmó el mandatario en una publicación de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2043826124334023013?s=20&partner=&hide_thread=false AUMENTARON UN 20% LOS PATENTAMIENTOS EN UN AÑO



Neuquén es la provincia donde más crecieron los patentamientos en un año respecto a marzo de 2025 con un incremento del 20%.



Somos la provincia donde más se produce, donde más se crean empresas y con los mayores niveles de consumo,… pic.twitter.com/fi1QD7RjHF — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 13, 2026

"Somos la provincia donde más se produce, donde más se crean empresas y con los mayores niveles de consumo, pero todo requiere una planificación pensando siempre primero en el trabajo de los neuquinos”, cierra la publicación.

Neuquén, al tope del crecimiento

El dato más relevante del informe es la variación interanual, donde Neuquén encabeza el ranking nacional con un incremento cercano al 20%. Este crecimiento la ubica por encima del promedio del país y de otras jurisdicciones con fuerte peso económico.

El indicador refleja no solo la compra de vehículos, sino también un dinamismo asociado al nivel de ingresos, actividad productiva y acceso al crédito, variables donde la provincia viene mostrando una tendencia positiva.

Las que le siguen a Neuquén en la variación porcentual interanual del patentamiento de autos son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 15,1%.

Mendoza con 15,0%.

Formosa con 14,1%.

Estas jurisdicciones completan el podio ampliado de mayor crecimiento relativo en el país, todas con subas de dos dígitos.

Aun así, Neuquén se mantiene claramente en el primer lugar, con una diferencia de varios puntos porcentuales respecto a sus inmediatas perseguidoras, lo que refuerza su posicionamiento como la provincia con mayor dinamismo en el mercado automotor durante el inicio de 2026.

Indicadores nacionales

A nivel nacional, el panorama es más moderado. En marzo de 2026 se registraron 33.830 patentamientos de automóviles, lo que implicó una suba interanual del 3,3%. Sin embargo, el acumulado del primer trimestre muestra una leve caída del 1,4% en comparación con el mismo período de 2025 .

Esto marca un escenario mixto: crecimiento puntual en algunos meses, pero todavía sin consolidar una recuperación sostenida en el total del año.

Concesionario de Autos Concesionario de autos. Freepik

Diferencias entre sectores del mercado

El informe también muestra comportamientos dispares según el tipo de vehículo. Mientras los patentamientos de automóviles crecen de manera moderada, otros segmentos registran variaciones mucho más marcadas.

Por ejemplo, los motovehículos tuvieron una suba interanual del 58,2% en marzo , mientras que los acoplados crecieron un 28,1% . En contraste, el segmento de transporte y carga cayó 2,3% .

Estos datos reflejan un mercado heterogéneo, con fuerte impulso en algunos rubros y retrocesos en otros.

Importados vs nacionales

Otra estadística relevante es la composición del mercado automotor. En marzo, el 82,4% de los autos patentados fueron importados, mientras que solo el 17,6% correspondió a producción nacional .

Este predominio de unidades importadas también influye en la dinámica del sector, especialmente en contextos de variación del tipo de cambio y políticas de comercio exterior.

Patentes La provincia dispuso la prórroga para el pago anual de los impuestos inmobiliarios y automotor. Archivo

Un indicador clave de la economía

El nivel de patentamientos es considerado uno de los principales termómetros del consumo y la actividad económica, junto con las ventas minoristas, el consumo energético y el PBI. En ese contexto, el liderazgo de Neuquén en la variación interanual se destaca como un dato relevante dentro del mapa nacional.

Mientras el país muestra señales mixtas en el inicio de 2026, la provincia logra diferenciarse con un crecimiento sostenido que la posiciona como uno de los polos más dinámicos del mercado automotor argentino.