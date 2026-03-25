Qué significan los puntos de colores que traen los neumáticos y por qué son tan importantes
Cumplen una función clave que conviene tener en cuenta para evitar problemas que puedan afectar la vida útil de los compuestos.
Es común que muchos conductores vean pequeños puntos de colores en los neumáticos nuevos que compran y muchas veces suelen pasarlos por alto. Es un error, porque tienen una función clave en el armado de la rueda. Se trata de marcas técnicas que indican cómo debe colocarse la cubierta para lograr un funcionamiento más equilibrado y una mayor vida útil del compuesto.
Estos puntos, que suelen ser rojos o amarillos, están definidos en fábrica a partir de mediciones precisas sobre peso, forma y comportamiento del neumático. Su correcta alineación con la llanta permite mejorar el rendimiento general del conjunto y una mayor autonomía.
Ignorarlos no es un detalle menor: un montaje incorrecto puede generar vibraciones, desgaste irregular y hasta un mayor consumo de combustible. Por eso, entender qué significan es fundamental al momento de cambiar la cubiertas y lograr un resultado óptimo.
Qué indican los puntos de colores en los neumáticos
Los neumáticos no son perfectamente idénticos entre sí, incluso siendo del mismo modelo. Existen pequeñas variaciones en su estructura, distribución de peso y circunferencia, que están dentro de los márgenes permitidos por la industria.
Para compensar esas diferencias, los fabricantes incorporan estos puntos de color en el lateral de la cubierta. Cada uno marca una referencia específica que permite optimizar el montaje sobre la llanta.
El objetivo es simple: lograr que la rueda gire de la manera más uniforme posible, reduciendo vibraciones y mejorando tanto el confort como la durabilidad del neumático.
Qué significa el punto amarillo en un neumático
El punto amarillo (o blanco, según la marca) señala la zona más liviana del neumático. Es decir, el sector con menor masa dentro de toda la estructura de la cubierta.
Al momento de instalarlo, este punto debe alinearse con la válvula de inflado, que generalmente es la parte más pesada de la llanta. De esta forma, se compensan las diferencias de peso.
Este ajuste permite reducir la necesidad de contrapesos al balancear la rueda, lo que se traduce en un giro más estable y una menor presencia de vibraciones, sobre todo a velocidades medias y altas. A la larga, también contribuye a una mejor seguridad vial.
Qué indica el punto rojo y por qué es clave
El punto rojo identifica la parte más alta del neumático, lo que técnicamente se conoce como la mayor variación de fuerza radial. En otras palabras, es el sector que más se “eleva” al girar.
En este caso, la recomendación es alinearlo con el punto más bajo de la llanta, que en muchos modelos está marcado por el fabricante. Así se compensan las irregularidades estructurales del conjunto.
Este tipo de corrección es más precisa que la del punto amarillo y tiene un impacto directo en la calidad de rodado, especialmente en autos donde el confort y la estabilidad son más exigentes.
Por qué es fundamental respetar estas marcas
Colocar correctamente un neumático no es solo una cuestión técnica, sino también de seguridad. Una rueda mal equilibrada puede generar distintos inconvenientes en el uso diario. Entre los principales efectos se destacan:
- Vibraciones en el volante, especialmente a más de 90 km/h
- Desgaste irregular del neumático
- Mayor consumo de combustible
- Menor estabilidad en maniobras y frenadas
Además, un mal montaje puede obligar a usar más contrapesos, lo que afecta el balance general de la rueda.
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