Cuánto sale un Toyota Corolla 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

El sedán de la marca japonesa es uno de los preferidos del mercado. Gama disponible y precios en Argentina.

Toyota Corolla, uno de los sedanes más elegantes de Argentina. Foto: Toyota

En un contexto donde los sedanes están perdiendo lugar frente a los SUV, el Toyota Corolla mantiene en Argentina una presencia importante: tiene un público fiel que valora su fiabilidad, confort y valor de reventa, tres atributos que lo llevan a seguir siendo uno de los vehículos más patentados del mercado. ¿Cuál es su valor en mayo 2026?

El Toyota Corolla llega a nuestro país importado desde Brasil: está construido sobre la plataforma TNGA que permite combinar motores con versiones nafteras de 171 CV e híbridas autorrecargables , que registran un consumo de combustible muy bajo, sobre todo en entornos urbanos.

En algunos casos, la autonomía llega a ser superior a 20 km/l, una cifra más que interesante para un sedán del segmento C (compacto), como lo es el Corolla.

Toyota Corolla: patentamientos en Argentina en 2026

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Toyota Corolla mantiene un desempeño estable dentro del mercado argentino, consolidándose como uno de los sedanes medianos más elegidos en un contexto dominado por SUV y pickups.

En abril de 2026, el modelo registró 554 unidades patentadas, reflejando un volumen sostenido dentro de su segmento y manteniendo su presencia en el ranking general de ventas.

En el acumulado enero-abril, el Corolla alcanzó 2.258 unidades, un nivel que lo posiciona como uno de los referentes entre los sedanes del mercado local, apalancado principalmente por su oferta híbrida y su bajo consumo.

Toyota Corolla Toyota Corolla, un sedán del segmento C. Toyota

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caida del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Toyota Corolla: versiones y características

La gama del Toyota Corolla en Argentina combina versiones nafteras tradicionales con variantes híbridas que priorizan el bajo consumo en ciudad. Todas comparten la plataforma TNGA, desarrollada por la marca para integrar distintos tipos de propulsión y mejorar el comportamiento dinámico del sedán.

En el caso de los Corolla Hybrid, el sistema combina un motor naftero 1.8 ciclo Atkinson con un motor eléctrico. Juntos entregan 122 CV de potencia combinada y funcionan con una transmisión automática e-CVT. Es un híbrido no enchufable: la batería se recarga automáticamente con el motor a combustión y con el sistema de recuperación de energía en frenadas.

Todos los modelos del Toyota Corolla en Argentina

Corolla XLI 2.0 CVT: motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero y paquete Toyota Safety Sense con asistencias a la conducción.

motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero y paquete Toyota Safety Sense con asistencias a la conducción. Corolla XEI 2.0 CVT: mantiene el motor 2.0 de 171 CV y suma llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, sensores de lluvia y encendido automático de luces.

mantiene el motor 2.0 de 171 CV y suma llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, sensores de lluvia y encendido automático de luces. Corolla SEG 2.0 CVT: versión naftera tope de gama con tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED.

versión naftera tope de gama con tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED. Corolla GR-Sport 2.0 CVT: variante deportiva con puesta a punto desarrollada por Toyota Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0 de 171 CV y suma suspensión específica, estética exterior GR y pedalera de aluminio.

variante deportiva con puesta a punto desarrollada por Toyota Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0 de 171 CV y suma suspensión específica, estética exterior GR y pedalera de aluminio. Corolla XEI Hybrid 1.8 e-CVT: sistema híbrido con motor naftero 1.8 ciclo Atkinson y motor eléctrico, 122 CV combinados, muy bajo consumo urbano, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y Toyota Safety Sense.

sistema híbrido con motor naftero 1.8 ciclo Atkinson y motor eléctrico, 122 CV combinados, muy bajo consumo urbano, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y Toyota Safety Sense. Corolla SEG Hybrid 1.8 e-CVT: tope de gama híbrido con techo solar, tablero digital, tapizados en cuero ecológico, sensores de estacionamiento y cargador inalámbrico. Los componentes híbridos tienen garantía de 8 años o 160.000 km.

Precio del Toyota Corolla en abril 2026

Los precios vigentes del Toyota Corolla en abril de 2026 en Argentina son los siguientes: