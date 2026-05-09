Cuánto sale un Toyota Yaris Cross con valor actualizado en mayo 2026

El nuevo SUV compacto de Toyota que llegó en febrero ya se metió entre los 10 vehículos más patentados de Argentina.
El Toyota Yaris Cross llegó al mercado argentino como una de las grandes apuestas de Toyota para 2026 y rápidamente comenzó a ganar presencia dentro del segmento de los SUV compactos. Con una propuesta enfocada en eficiencia, seguridad y tecnología híbrida, el modelo busca posicionarse entre los vehículos con más demanda del país.
Fabricado en Brasil, el Yaris Cross se ubica estratégicamente entre el Toyota Yaris y el Corolla Cross dentro de la gama de la marca japonesa. Además de ofrecer dimensiones compactas pensadas para el uso urbano, suma versiones híbridas que apuntan a usuarios que buscan menor consumo de combustible y una alternativa electrificada más accesible.
El segmento B-SUV sigue siendo uno de los más competitivos del mercado argentino y Toyota decidió entrar de lleno con un producto que combina uno de los puntos más valorados de la marca: confiabilidad mecánica, buen equipamiento y una fuerte presencia en seguridad.
Toyota Yaris Cross: así son sus patentamientos en 2026
El Toyota Yaris Cross comenzó a mostrar rápidamente un buen desempeño comercial en Argentina. A pocos meses de su lanzamiento oficial, el SUV compacto ya logró ubicarse entre los modelos más patentados del mercado local.
Según los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), durante abril de 2026 el Toyota Yaris Cross registró 1.118 patentamientos y se posicionó como el décimo vehículo más vendido del país en ese mes.
Ranking: los 10 vehículos más patentados de Argentina en abril 2026:
- Toyota Hilux: 2.364 unidades
- Peugeot 208: 1.984
- Fiat Cronos: 1.901
- Ford Territory: 1.579
- Ford Ranger: 1.452
- Volkswagen Tera: 1.292
- Volkswagen Amarok: 1.156
- Toyota Yaris Cross: 1.128
- Chevrolet Tracker: 1.089
- Toyota Yaris: 1.071
El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caida del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.
Toyota Yaris Cross: motores, seguridad y equipamiento
La gama local del Toyota Yaris Cross está compuesta por cinco versiones: tres nafteras y dos híbridas. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten una propuesta enfocada en confort urbano, conectividad y seguridad. Las versiones disponibles son:
- Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT
- Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT
- Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT
- Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT
- Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT
En mecánica, las variantes nafteras utilizan un motor 1.5 litros de 106 CV asociado a una caja automática CVT. Las híbridas, en tanto, combinan el motor 1.5 con sistema HEV y transmisión eCVT, con una potencia declarada de 111 caballos de fuerza orientada a priorizar eficiencia y bajos consumos. En equipamiento, Toyota diferencia claramente cada nivel de versión:
- Llantas de 17 pulgadas en XLI y de 18 pulgadas en XEI y SEG
- Techo panorámico exclusivo para las variantes SEG
- Tapizados de tela en XLI y XEI
- Tapizados de cuero ecológico en SEG
- Instrumental TFT de 7 pulgadas desde XEI
- Baúl de 400 litros en las versiones nafteras
- Baúl de 391 litros en las híbridas
Uno de los principales diferenciales del modelo está en seguridad. Toda la gama incorpora seis airbags y el paquete Toyota Safety Sense de serie. Entre las asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) se destacan:
- Frenado autónomo de emergencia
- Mantenimiento de carril
- Control de crucero adaptativo
- Alerta de arranque del vehículo precedente
- Control de uso incorrecto del acelerador
Cuánto cuesta el Toyota Yaris Cross en mayo 2026
Los precios oficiales del Toyota Yaris Cross en Argentina para mayo de 2026 son los siguientes:
- Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000
- Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000
- Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000
- Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000
- Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000
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