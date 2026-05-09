Cuánto sale un Toyota Yaris Cross con valor actualizado en mayo 2026

El nuevo SUV compacto de Toyota que llegó en febrero ya se metió entre los 10 vehículos más patentados de Argentina.

Toyota Yaris Cross, el nuevo SUV de la marca japonesa en Argentina. Foto: Toyota

El Toyota Yaris Cross llegó al mercado argentino como una de las grandes apuestas de Toyota para 2026 y rápidamente comenzó a ganar presencia dentro del s egmento de los SUV compactos . Con una propuesta enfocada en eficiencia, seguridad y tecnología híbrida, el modelo busca posicionarse entre los vehículos con más demanda del país.

Fabricado en Brasil, el Yaris Cross se ubica estratégicamente entre el Toyota Yaris y el Corolla Cross dentro de la gama de la marca japonesa. Además de ofrecer dimensiones compactas pensadas para el uso urbano, suma versiones híbridas que apuntan a usuarios que buscan menor consumo de combustible y una alternativa electrificada más accesible.

Así es el interior del Toyota Yaris Cross que se comercializa en Argentina.

El segmento B-SUV sigue siendo uno de los más competitivos del mercado argentino y Toyota decidió entrar de lleno con un producto que combina uno de los puntos más valorados de la marca: confiabilidad mecánica, buen equipamiento y una fuerte presencia en seguridad.

Toyota Yaris Cross: así son sus patentamientos en 2026

El Toyota Yaris Cross comenzó a mostrar rápidamente un buen desempeño comercial en Argentina. A pocos meses de su lanzamiento oficial, el SUV compacto ya logró ubicarse entre los modelos más patentados del mercado local.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), durante abril de 2026 el Toyota Yaris Cross registró 1.118 patentamientos y se posicionó como el décimo vehículo más vendido del país en ese mes.

Ranking: los 10 vehículos más patentados de Argentina en abril 2026:

Toyota Hilux: 2.364 unidades Peugeot 208: 1.984 Fiat Cronos: 1.901 Ford Territory: 1.579 Ford Ranger: 1.452 Volkswagen Tera: 1.292 Volkswagen Amarok: 1.156 Toyota Yaris Cross: 1.128 Chevrolet Tracker: 1.089 Toyota Yaris: 1.071

Toyota Yaris Cross (1) Toyota Yaris Cross, un vehículo que llegó con opciones de motorización híbridas en el segmento B-SUV Toyota

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caida del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Toyota Yaris Cross: motores, seguridad y equipamiento

La gama local del Toyota Yaris Cross está compuesta por cinco versiones: tres nafteras y dos híbridas. Todas llegan importadas desde Brasil y comparten una propuesta enfocada en confort urbano, conectividad y seguridad. Las versiones disponibles son:

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT

Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT

Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT

Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT

Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT

En mecánica, las variantes nafteras utilizan un motor 1.5 litros de 106 CV asociado a una caja automática CVT. Las híbridas, en tanto, combinan el motor 1.5 con sistema HEV y transmisión eCVT, con una potencia declarada de 111 caballos de fuerza orientada a priorizar eficiencia y bajos consumos. En equipamiento, Toyota diferencia claramente cada nivel de versión:

Llantas de 17 pulgadas en XLI y de 18 pulgadas en XEI y SEG

Techo panorámico exclusivo para las variantes SEG

Tapizados de tela en XLI y XEI

Tapizados de cuero ecológico en SEG

Instrumental TFT de 7 pulgadas desde XEI

Baúl de 400 litros en las versiones nafteras

Baúl de 391 litros en las híbridas

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross, un SUV urbano. Toyota

Uno de los principales diferenciales del modelo está en seguridad. Toda la gama incorpora seis airbags y el paquete Toyota Safety Sense de serie. Entre las asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) se destacan:

Frenado autónomo de emergencia

Mantenimiento de carril

Control de crucero adaptativo

Alerta de arranque del vehículo precedente

Control de uso incorrecto del acelerador

Cuánto cuesta el Toyota Yaris Cross en mayo 2026

Los precios oficiales del Toyota Yaris Cross en Argentina para mayo de 2026 son los siguientes: