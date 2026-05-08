Imperdonable: denuncian maltrato animal a un perro y a un caballo

Rescataron a dos animales en mal estado, uno por un "grave estado de desnutrición" y otro por "abandono y maltrato".

Personal de la División Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén tuvo una ardua tarea en las últimas horas de este viernes tras el rescate de dos animales víctimas de maltrato, abandono y “grave estado de desnutrición” .

Tras una investigación por presuntos actos de crueldad animal, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, se procedió al rescate de un perro desnutrido en un allanamiento.

No especificaron en qué sector de la capital neuquina tuvo lugar el procedimiento por el cual se pudo rescatar al perro. Explicaron que comenzaron la investigación a partir de una denuncia que se efectuó en la aplicación AMVOZ, donde “se alertaba sobre la situación de un perro de pelaje blanco que presentaba un evidente estado de delgadez y falta de cuidados básicos”.

Desde la Policía se informó que previamente personal de Bienestar Animal de la Municipalidad ya había inspeccionado el lugar y notificado a los responsables sobre la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de alimentación, hidratación y resguardo para el animal. Sin embargo, al persistir las condiciones de abandono, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, autorizada por la Justicia.

El operativo se realizó en la mañana de este viernes y contó con la participación conjunta de efectivos policiales y personal municipal. Lograron rescatar al perro, mestizo de color blanco, que fue examinado por un veterinario y “constató signos avanzados de desnutrición”.

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Posteriormente, el animal fue entregado bajo guarda judicial a un adulto responsable para tránsito y resguardo, con el objetivo de garantizar su recuperación y bienestar. Ver menos

Rescate de un caballo en estado de abandono y maltrato

Otra intervención tuvo este viernes el personal de la División Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén tras un allanamiento en la zona norte de la ciudad de Centenario. También se dio en un contexto de investigación por presunto maltrato animal, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

La aplicación AMVOZ fue el puntapié inicial de la investigación dado que se alertaba sobre la situación de un caballo que presuntamente no recibía alimentación ni acceso al agua.

Tras la denuncia, personal de la Municipalidad de Centenario realizó una constatación en el lugar y efectuó registros fotográficos que evidenciaban las condiciones de abandono y malos tratos en las que se encontraba el animal.

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Una vez que contaron con las pruebas, efectivos de la División Delitos Ambientales concretaron esta tarde una orden de allanamiento con la colaboración de médicos veterinarios de la División Montada y Canes de la Policía provincial.

Desde la Policía de la provincia informaron que en el procedimiento “se constató el delicado estado del caballo, de pelaje alazán y avanzada edad, que presentaba una marcada pérdida de masa corporal”.

Se procedió al secuestro y resguardo del animal que fue trasladado a una finca destinada a su tránsito, alimentación, atención veterinaria y recuperación, conforme a las directivas de la Fiscalía interviniente.