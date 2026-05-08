Otro golpe a la pesca ilegal: los atraparon con las truchas arriba del vehículo

Ocurrió en la tarde el jueves en un control sobre la Ruta 237 a la altura de esa localidad del sudeste de la provincia.

En un control sobre la Ruta Nacional 237 , a la altura del kilómetro 1353, se encontraron con infractores de la ley con 31 truchas en su haber, producto de la pesca ilegal .

El operativo de control vehicular y de personas se desarrolló en la tarde del jueves en una tarea en conjunto entre personal de la Comisaría 9° de Picún Leufú y de Guardafaunas.

Según indicaron desde la Policía provincial, el procedimiento se desarrolló en horas de la tarde y como resultado las autoridades secuestraron un total de 31 truchas. Además, se labraron las correspondientes actas de infracción en el marco de la Ley Provincial N° 2539 de Protección de Faunas Silvestres y sus Hábitats

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Cumplir con la normativa provincial

Si bien está lejos de la gran cantidad de especies detectadas a fines del año pasado, se trata de proteger la fauna silvestre y sus hábitats en el territorio provincial. A principio de noviembre del 2025, un un control de fin de semana en distintas regiones dieron como resultado la confección de 72 actas de infracción y el decomiso de 105 truchas por pesca ilegal. Durante los procedimientos realizados, las autoridades también labraron un acta a una persona de Río Negro por guiar en la provincia del Neuquén, sin autorización.

Estas acciones tienen como objetivo hacer cumplir la normativa provincial y preservar los recursos naturales de la zona, como la trucha arcoíris y la trucha marrón. La temporada de pesca comenzó el 1 de noviembre y se recomienda respetar las leyes vigentes.

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En enero del presente año, personal de la Comisaría 51° de Villa Traful, en conjunto con Guardafauna local y de Junín de los Andes, llevó adelante un operativo de control en el sector costa del Embalse Alicurá, sobre Ruta Nacional 237, con el objetivo de multar la pesca ilegal. En la oportunidad, durante la inspección se detectaron diversas irregularidades relacionadas con la práctica de pesca nocturna utilizando cebo, el uso excesivo de equipos y el sacrificio indebido de ejemplares ictícolas, conductas prohibidas por la legislación provincial.

Como resultado de las tareas realizadas, se labraron múltiples actas de infracción a la Ley Provincial de Fauna Silvestre, al constatarse distintas irregularidades vinculadas a pesca nocturna con cebo, exceso de equipos y sacrificio indebido de ejemplares ictícolas.

Pesca ilegal: ¿Cómo atrapan a los pescadores furtivos en Neuquén?

La provincia de Neuquén aplicó en el inicio de la temporada de pesca última (con inicio el 1 de noviembre de 2025 y finalización el 1 de mayo 2026) una estrategia integral de seguridad rural y ambiental para controlar y atrapar a los pescadores y cazadores furtivos que atentan contra fauna regional. Las acciones implementadas combinan la presencia territorial de agentes, los controles en rutas y la planificación operativa y tecnología.

En su momento, el director provincial de fauna, Nicolás Lagos, aseguró que el foco está puesto en combatir la pesca ilegal, una práctica que se repite cada verano y que, según las autoridades, suele tener fines de comercialización ilegal.

Los procedimientos combinan controles móviles, fiscalizaciones en rutas y accesos, patrullajes en zonas ribereñas y denuncias ciudadanas que permiten actuar con rapidez. En el primer fin de semana del año se labraron 65 actas de infracción: